Este juego de Star Wars se volvió carísimo tras rumores de hackeo de PS5

La comunidad asegura que en él está la clave para vulnerar la seguridad de la consola de Sony

Las alarmas podrían encenderse en Sony durante los próximos días. Fuertes rumores de un posible hackeo de PS5 inundaron Internet esta semana y ya tienen impacto en el mercado. Un videojuego de Star Wars con tiraje limitado de Limited Run Games es objeto de especulación en precios pues, se dice, que es capaz de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de la consola y esto llevó a que su precio superara los $500 dólares.

Este juego podría ser el Talón de Aquiles del PS5

Star Wars Racer Revenge enloquece a jugadores que quieren hackear el PS5

El inicio de año no es bueno para la actual consola de Sony. Esta semana se filtraron en Internet claves de ROM que, aseguran, sirven para burlar la seguridad del sistema.

La idea de un posible jailbreak en PS5 cobró fuerza en foros y redes. En medio de la incertidumbre, surgió información que puso al juego Star Wars Racer Revenge en la mira.

Según nuevos rumores, este título original de 2002 y relanzado por Limited Run Games en una versión para PS4 tiene la clave que permite romper la seguridad del PS5. Usuarios aseguran que un exploit en la retrocompatibilidad para que el PS5 lea este disco de PS4 permite hackear la consola mediante la capacidad de inyectar código de terceros.

Esto ya tuvo impacto en el mercado. Originalmente, era posible encontrar Star Wars Racer Revenge por $50 dólares. Sin embargo, a raíz de los rumores su precio en Internet se disparó y ya supera los $600 dólares.

¿La razón? Al tratarse de un tiraje limitado de Limited Run Games, se estima que hay poco más de 10,000 copias en el mercado. Es por eso que los poseedores de una de ellas enloquecieron con el precio.

Star Wars Racer Revenge is currently skyrocketing in price due to the fact that it is the only disc that can currently jailbreak a PlayStation 5 system. Digital copies do not have this exploit. pic.twitter.com/iT8X8uuuzE — Physical Forever 🎮👾🕹 (@ForeverPhysical) January 1, 2026

Expertos aseguran que PS5 está en peligro

Aunque solo se trata de rumores y especulaciones, un reporte de Insider-Gaming compartió detalles brindados por el experto en la escena “Cybersec Guru”.

El especialista aseguró que esta vulnerabilidad y todo aquello que se liberó en Internet esta semana no es algo que se pueda resolver con una actualización por parte de Sony.

Al respecto, señaló que PS5 y su seguridad están en peligro:

“En las últimas horas de 2025, comenzaron a inundar internet informes de que las ROM keys de PlayStation 5—la capa más profunda y protegida de la arquitectura de seguridad de la consola—habían sido filtradas. Esto no es un exploit del kernel que se pueda parchar con una actualización de firmware. Esta es la raíz de mayor seguridad del hardware y fue puesto en libertad”.

