Este jugador encontró una PC para videojuegos por menos de $300 pesos en una tienda de segunda mano y la comunidad piensa que le puede sacar el doble de poder

Las oportunidades se presentan cuando menos las esperas y esos 8 GB de RAM valen oro puro en la actualidad

No todos los jugadores tienen la oportunidad de conseguir una PC para videojuegos nueva. Ya sea por necesidad o ahorro, las tiendas de segunda mano son una opción cuando se está en busca de un equipo con las 3 “b”: bueno, bonito y barato. Eso sí, en estos tiempos es más difícil encontrar precios de locura, pero no siempre es así, ya que un jugador encontró una PC que le sirve para jugar y pagó por ella menos de $300 pesos. Tal como lo lees, una ganga increíble.

Las tiendas de segunda mano pueden esconder tesoros para la comunidad gamer

Encontró un tesoro: jugador paga menos de $300 pesos por una PC con lo necesario para jugar en una tienda de segunda mano

Las oportunidades aparecen cuando menos lo esperan y en estos tiempos que jugar en PC se volvió más caro que de costumbre, un jugador encontró la suya en una tienda de segunda mano en Estados Unidos.

El usuario de reddit “DiegoPostes” compartió su hallazgo en el foro. Se trata de un gabinete con una CPU Intel i7 de 4ta generación, 8 GB de RAM DDR3 y 1 TB de disco duro. El detalle es que pagó apenas $16 USD por este hardware. Si lo convertimos a pesos mexicanos, su valor es de $282 MXN.

Tal vez estas especificaciones estén lejos del top que se maneja en la actualidad, pero gracias a la tecnología de gráficos integrados puede usarla para jugar algunos videojuegos.

De acuerdo con su testimonio, probó la PC antes de cerrar la compra y asegura que todo funcionó a la perfección. Ya con el equipo en casa, lo convertirá en base de una nueva experiencia de gaming hasta donde lo permita la tecnología. Algunos usuarios comentaron que solo necesita lo básico como el teclado, el mouse y un monitor adecuado para ver qué tipo de títulos puede jugar con estos specs.

Una PC para jugar por menos de $300 pesos

La comunidad celebró el descubrimiento y aseguran que, en sus tiendas locales, ese equipo costaría mucho más

Los usuarios de reddit felicitaron a este jugador por su hallazgo y destacaron el precio que pagó por el equipo. Algunos de ellos aseguraron que en el caso de sus tiendas locales de segunda mano, una PC de ese tipo no la encontrarían por menos de $450 dólares.

Asimismo, consideran que el procesador Intel i7 de 4ta generación es una buena CPU y otros piensan que con una actualización adecuada de partes podría lograr el doble de poder para jugar más videojuegos.

Parte de la comunidad considera que, con el doble de RAM, 16 GB, podría tener una buena estación de trabajo. Esto sería una buena opción toda vez que la RAM DDR3 todavía se vende en línea y no está dentro de los precios volatiles del mercado en los últimos meses.

