Exconvicto se emociona al conocer la PS5 tras pasar 27 años en prisión: entró cuando existía el primer PlayStation

Muchos jugadores vimos el crecimiento de la industria algunos pueden presumir que conocieron cada generación de consolas. El tiempo pasa rápido, pero la realidad es diferente para cada persona, en especial en contextos extremos. Por ejemplo, purgar una pena en prisión no es nada agradable, en especial por un crimen que no se cometió y hasta esas historias tienen que ver con el gaming. Tal es el caso de un hombre que salió de la cárcel tras 27 años y se emocionó al conocer por primera vez una PS5.

Bryan Hooper regresó a casa tras 27 años en la cárcel por un crimen que no cometió: lo primero que hizo fue jugar PS5 – Imagen: Great North Innocence Project

Esta semana se hizo viral un video de un hombre que conoció por primera vez el PlayStation 5, la actual consola de Sony. El detalle es que fue su primer contacto con una consola de videojuegos tras 27 años.

Bryan Hooper pasó ese tiempo en una prisión federal en Estados Unidos purgando una pena por un delito que no cometió. Al regresar a casa, lo primero que hizo tras festejar con su familia fue conocer ls avances tecnológicos en materia de gaming.

Fue entonces que tuvo contacto con una PS5 con el juego Marvel’s Guardians of the Galaxy. Al ver la consola y los gráficos, Hooper se emocionó. También se maravilló con la tecnología en los controles. En el caso del DualSense su sistema de vibración, sus gatillos adaptativos, la respuesta háptica y que tuviera una pequeña bocina en el interior. Al respecto, dijo: “pensé que algo le había pasado al control”.

After 27 years in prison without seeing the world, he played a PS5, and his reaction was priceless 😄 pic.twitter.com/UhYXEW2E8S — TheGameVerse (@TheGameVerse) January 26, 2026

De acuerdo con un reporte de Men’s Journal con información de Great North Innocence Project, Bryan Hooper fue acusado de un asesinato y llevado a prisión en 1998.

El lugar en que sucedieron los hechos fue señalado en ese entonces como un punto delictivo y tras la muerte de Ann Prazniak de 77 años se acusó a Hooper, quien reconoció que visitó el apartamento en algunas ocasiones, pero negó tener algo que ver con el crimen.

Pese a los esfuerzos de su defensa, la fiscalía de Minneapolis mantuvo la acusación y lo sentenciaron a 27 años de prisión. Sin embargo, con el pasar del tiempo los testigos que señalaron a Hooper reconocieron ante la ley que su testimonio era falso y fue ordenado por los fiscales y los policías. Al final, el hombre fue exonerado por las autoridades y puesto en libertad.

¿Qué pasaba en el gaming cuando Bryan Hooper fue a prisión injustamente?

Cuando Bryan Hooper fue a prisión en 1998, la industria de los videojuegos era muy diferente a como la conocemos en la actualidad. En ese entonces, los principales fabricantes de consolas eran Nintendo y SEGA, con un joven PlayStation de Sony que daba la sorpresa en el mercado.

Ese año fue importante para la industria con lanzamientos clásicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Half-Life y muchos más.

La guerra de consolas daba de qué hablar en ese entonces. Nintendo no repitió éxitos anteriores con el N64 y luchaba mucho para que se aceptara en mercados importantes. SEGA estaba en pleno desastre del Saturn, pero ya trabajaba en su siguiente consola que, a la postre, sería la última: el Dreamcast.

Por su parte, Sony gozaba de las mieles por ser la nueva consola y el PlayStation era un hit en todo el mundo. En 1998, la influencia del diseño del control de N64 motivó a la compañía japonesa a mejorar el mando de su primera consola y ahí nació el DualShock, control con sticks analógicos y sistema de vibración para brindar más realismo.

El primer PlayStation era el rey en 1998

