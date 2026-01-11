Xbox estaría guardando un juego sorpresa para el Developer_Direct

Al parecer se trata de uno de los proyectos de Xbox Game Studios



El nuevo año apenas acaba de arrancar, pero hay compañías de videojuegos determinadas a comenzarlo con el pie derecho, como Xbox, que en pocos días llevará a cabo su primer evento y que estaría guardando una sorpresa para los espectadores.

Como en los últimos años, Xbox traerá de vuelta el Developer_Direct de inicios de año y había anticipado que ofrecería novedades de los prometedores proyectos que tiene en desarrollo Beast of Reincarnation, Fable y Forza Horizon 6. No obstante, la compañía también aprovecharía el espacio para revelar un proyecto que no figura en la escaleta.

Xbox prepara sorpresa para el Developer_Direct

En el evento del próximo 22 de enero no sólo aparecerían los 3 títulos anunciados, sino que habrá un juego más que se califica como “secreto“, de acuerdo con el acertado informante shinobi602 (vía ResetEra).

Las pistas no acabaron ahí, pues Video Games Chronicle ofreció más detalles gracias a sus fuentes, que originalmente le revelaron que el título adicional sería uno “prometedor” de una desarrolladora third-party.

No obstante, el editor del sitio Andy Robinson más tarde aclaró que en realidad se trataba de un juego creado por una desarrolladora first-party; es decir, de la red Xbox Game Studios, aunque de menor escala.

Un juego secreto aparecería en el Developer_Direct (imagen: Xbox)

Por su parte, el informante Jez Corden también comentó (vía Windows Central) que ha escuchado que “uno de los equipos más intrépidos de Microsoft estaría listo para mostrar lo que ha estado cocinando“.

Desafortunadamente, hasta ahí acabaron los detalles, pero lo bueno es que la espera para descubrir la identidad del 4.º juego no será larga, ya que faltan menos de 2 semanas para que se celebre el primer evento de videojuegos de Microsoft, que, dicho sea de paso, este año arrancará con las celebraciones de los primeros 25 años de la marca Xbox.

No está de más recordarte que en LEVEL UP tendremos una cobertura del Developer_Direct, que se transmitirá el próximo 22 de enero a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). Te mantendremos informado.

