Fable presume su mundo abierto, vivo y lleno de decisiones: el RPG de acción de Playground ya tiene ventana de lanzamiento en Xbox, PS5 y PC

El estudio reveló la pregunta que da origen a su juego ¿Qué tipo de héroe quieres ser?

Una de las grandes sorpresas de Xbox Game Studios fue la asignación de Playground Games para que se hiciera cargo de un nuevo Fable. El estudio británico se especializa en Forza Horizon, pero tomó la misión de hacer su primer juego de aventura y los avances son prometedores. Durante el Xbox Developer Direct de hoy se revelaron nuevos detalles y por fin se anunció la esperada ventana de lanzamiento. Tenemos buenas noticias, pues ya tiene ventana de lanzamiento y se confirmó que será debut de día 1 en PS5.

Así luce Bowerstone en Fable

Así es el mundo abierto y lleno de vida de Fable. ¿Cuándo sale?

Playground Games presumió los avances de Fable, la nueva entrega de la franquicia de fantasía, rol, acción y aventura que en su momento dio identidad a Xbox.

El estudio inició revelando la pregunta que forma el concepto del juego: ¿Qué tipo de héroe quieres ser? Esto significa que hay libertad absoluta para actuar en el mundo fantástico, pero de antemano debes saber que, así como hay decisiones, también hay consecuencias.

El mundo abierto de Fable se considera vivo y los desarrolladores mencionaron que hay más de 1000 NPC que llevan a cabo su vida en alguno de los asentamientos de Albion.

Ahora bien, como parte de la presentación, Playground anunció que Fable llegará en otoño de este año, o sea, en algún momento entre septiembre y diciembre. Este título debutará el mismo día en Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud, PS5 y Steam. También será lanzamiento día 1 de Xbox Game Pass Ultimate y tendrá soporte para Xbox Play Anywhere.

¿Qué hace tan atractivo a este juego de fantasía, acción y aventura?

Algo importante es que Playground puso fin a la polémica por el diseño de lo que parecía la protagonista de la historia. El estudio reveló que habrá un sistema de personalización para que diseñes a tu personaje, así que podrá ser hombre o mujer.

Siguiendo una de las bases de la franquicia, iniciarás la aventura como un niño con una vida normal en un pueblo de Albion. Sin embargo, el peligro acecha y un desastre marcará el punto de inicio en que te convertirás en héroe.

Un detalle a considerar es que el mundo abierto de Albion estará disponible desde el inicio de la aventura. Podrás ir a cualquier lugar, según te plazca para descubrir su diversidad y población, pero también sus peligros.

Playground destacó que, así como hay vida pacífica y armoniosa, también existen zonas de peligro e incluso podríamos quedar en medio de disputas entre grupos hostiles.

Albion y cada una de sus partes, así como los personajes, está hecho a mano y resalta el trabajo artístico del equipo de desarrollo.

Sistema de creación y personalización

Asimismo, Fable tendrá un sistema de moralidad que determinará las formas de interacción de tu héroe con otros personajes y el mundo mismo. Puedes hacerte amar u odiar por la gente.

Una novedad es que será posible vivir una vida en este escenario de fantasía. Podrás comprar propiedades, cumplir misiones para obtener dinero, personalizar tu territorio y ejecuta más actividades paralelas a tu papel como héroe.

En cuanto al combate, luce refinado y tiene relación con el tipo de armas que manejas en ese momento. También habrá movimientos finales para acabar con los enemigos de una vez por todas tras darles una paliza.

