Fallout la rompe en Steam gracias a la serie live-action: juegos de la saga repuntan con miles de jugadores tras el estreno de la segunda temporada

Los videojuegos de la franquicia de Bethesda experimentaron un aumento de popularidad en PC gracias a la adaptación de Prime Video

Las adaptaciones de videojuegos tuvieron mala fama durante mucho tiempo, pero la opinión del público sobre esta clase de proyectos cambió en años recientes gracias a producciones que cumplieron, en mayor o menor medida, con las expectativas. La serie live-action de Fallout es uno de los casos de éxito más notables, y su popularidad también benefició al material de origen.

El show de TV protagonizado por Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten se estrenó en 2024 con una excelente recepción, convirtiéndose de inmediato en una de las producciones originales más exitosas de Prime Video. Además de tener buenos niveles de audiencia, recibió excelentes calificaciones por parte de fans y críticos profesionales.

La buena recepción motivó a los ejecutivos de Amazon a dar luz verde al desarrollo de una segunda temporada. A pesar de los retos en la producción, la nueva tanda de episodios comenzó su emisión a finales de 2025. Y tal como sucedió con la primera temporada, los videojuegos experimentaron un repunte de popularidad significativo.

Fallout resurge en Steam gracias a la serie de TV

La segunda temporada estrenó su primer capítulo el 16 de diciembre, y desde entonces hemos visto el debut de un nuevo episodio cada semana. Una vez más, la travesía de Lucy, The Ghoul y Maximus motivó a muchos fanáticos a regresar o probar por primera vez los videojuegos de Bethesda.

Según los datos de SteamDB, varios títulos de la saga vieron un aumento de popularidad tras el estreno de la nueva tanda de capítulos. Fallout 4 fue el principal beneficiado, pues pasó de tener un promedio de 20,000 jugadores en PC a superar los 40,000 usuarios concurrentes durante el pasado fin de semana, un aumento del doble.

Fallout: New Vegas, que en gran medida inspiró la trama de la segunda temporada de la serie live-action, también ganó tracción en días recientes. Antes del lanzamiento de los nuevos episodios apenas atraía a unas 8000 personas, pero a inicios de 2026 registró un pico de casi 20,000 jugadores simultáneos.

A pesar de su lanzamiento problemático, Fallout 76 logró remontar y mantener una comunidad sólida. Gracias a la adaptación de Amazon, pasó de un promedio de entre 10,000 y 20,000 usuarios conectados al mismo tiempo a alcanzar un máximo de casi 30,000 durante el pasado fin de semana.

Aunque en menor medida, Fallout 3, Fallout Shelter y la entrega original de la franquicia también mejoraron sus estadísticas en Steam.

¿Por qué los juegos de Fallout se volvieron más populares en PC?

Estamos ante un ejemplo claro de lo que ocurre cuando una serie de factores convergen para crear una tormenta perfecta. Si bien el show live-action creado por Jonathan Nolan fue la principal razón por la que miles de fanáticos voltearon a ver los videojuegos de rol, éstos últimos también redujeron su precio en Steam gracias a las ofertas de invierno.

De cualquier forma, Fallout también ejemplifica a la perfección lo que sucede cuando una adaptación cumple con las expectativas y expande la audiencia. En 2024, varios títulos de la saga alcanzaron cifras históricas gracias al estreno de la primera temporada, e incluso algunos repuntaron en ventas en PlayStation y Xbox.

Debido a que las plataformas de Sony y Microsoft no revelan el número de jugadores, es imposible saber con certeza si los videojuegos también se volvieron más populares en consolas tras el debut de los primeros capítulos de la segunda temporada; pero si los datos de Steam sirven como un indicador, lo más probable es que así sea.

La Temporada 2 de Fallout también recibió exelentes calificaciones por parte de los críticos y fans

Tras ver el éxito de la serie live-action, no resulta extraño que, según un reporte de Jeff Sneider, Amazon y Bethesda busquen expandir aún más el universo de la franquicia en el terreno del entretenimiento con un nuevo reality show. Mientras esperamos una confirmación oficial, ya sabemos que una tercera temporada del show de TV está en producción.

Pero cuéntanos, ¿te gustó la continuación de la serie? ¿También te animaste a regresar a alguno de los títulos clásicos? Déjanos leerte en los comentarios.

