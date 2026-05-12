Fan de Pokémon habría gastado cerca de $2000 USD en cientos de peluches de Heracross y comparte su amor por la criatura en redes sociales

El sujeto ha compartido fotos de una colección que asombró a una comunidad entera

Es claro que todos tenemos un Pokémon favorito y eso es normal. Después de todo estamos hablando de una franquicia con más de 1000 criaturas, por lo que definitivamente hay algo en el Pokédex para todos. Lo que sí no cualquiera se atreve es llevar este amor al otro nivel al poder presumir una colección de cerca de $2000 USD del mismo peluche.

¿Qué pasó? Bueno, recientemente el usuario marko_hera214 llamó la atención del mundo por una sencilla razón. Resulta que tiene una inmensa colección de peluches de Heracross. En su posesión cuenta con un montón de versiones de Heracross, algunas grandes y otras pequeñas; sin embargo, lo que llama la atención es que incluso tiene varias unidades del mismo peluche.

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Lo impresionante es que esta colección no sólo es inmensa, sino costosa. Lo que pasa es que varios de los peluches que muestra forman parte de la colección Sitting cuties, los cuales tienen un valor de $16.99 USD cada uno. Así pues, por lo que se muestra en fotos, se estima que ha invertido $2000 USD tan solo en ese modelo.

Usuario disfruta llevar su colección a diferentes partes

Ahora bien, marko_hera214 también ha llamado la atención por otra razón y es que le gusta que sus Heracross sean felices.

Esto lo decimos puesto que en diferentes fotos los muestra viviendo aventuras, puede ser visitando el parque o viajando en tren. El punto es que disfruta estar con sus Pokémon, por lo que muchos celebran que alguien lleve su pasión por esta franquicia a tal nivel.

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Heracross es uno de los Pokémon tipo Bicho más populares de toda la franquicia

Desde su debut en Pokémon Gold & Silver, Heracross llamó la atención por combinar una apariencia tierna con un enorme poder en combate. Inspirado en los escarabajos rinoceronte japoneses, este Pokémon rápidamente se ganó el cariño de los fans gracias a sus altas estadísticas de ataque y movimientos icónicos como Megacuerno.

Además de destacar en los videojuegos, Heracross también se volvió muy querido por su participación en el anime, donde uno de los ejemplares de Ash protagonizó varios momentos memorables. Su personalidad amigable y algo torpe ayudó a que muchos jugadores lo consideraran uno de los monstruos de bolsillo más carismáticos de la saga.

Con el paso de los años, Heracross recibió todavía más atención gracias a su Mega Evolución y a la enorme cantidad de mercancía oficial inspirada en él. Peluches, figuras y cartas coleccionables del Pokémon suelen ser muy buscados, especialmente por fans que crecieron con las primeras generaciones de la franquicia.

Y a ti, ¿cuál es el Pokémon que más te gusta? ¿Tienes mucha mercancía de este monstruo de bolsillo? Cuéntanos en los comentarios.

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