Fanáticos de FNAF vuelven a robar pósters oficiales y material promocional de los cines durante el estreno de la nueva película

Five Nights at Freddy’s nunca fue el juego más ambicioso de la historia, pero aun así logró construir una de las comunidades más fieles de la última década. Esa pasión es palpable 10 años después en los cines, pues miles de fanáticos acudieron en masa a las salas para ver FNAF 2 en la gran pantalla. Y sí, algunos quisieron llevarse un “recuerdo”.

Tras una espera de más de 2 años, la segunda entrega de la franquicia de terror se estrenó en México y el resto del mundo a finales de la semana pasada. A pesar de las críticas apabullantemente negativas, la cinta tuvo un buen inicio en cartelera y se perfila para ser un éxito comercial.

No obstante, y tal como sucedió en 2023, el estreno de Five Nights at Freddy’s 2 dio de qué hablar por las razones equivocadas. Y es que, según reportes de redes sociales, la comunidad repitió una de las costumbres más controvertidas que se originaron durante el lanzamiento de la primera película.

Hace un par de años, ganó visibilidad una serie de videos en los que se podía ver a jóvenes que intentaron robar material promocional de la cinta dirigida por Emma Tammi. Los clips de apenas un par de segundos mostraban a fanáticos con pósters y carteles en sus manos mientras huían a toda velocidad.

Sucedió otra vez: fans de Five Nights at Freddy’s roban pósters y carteles

En algunos de los metrajes, era posible observar que los trabajadores de las cadenas de los cines perseguían a los “ladrones”, quienes seguramente sólo querían tener un recuerdo de la adaptación live-action de Five Nights at Freddy’s para adornar su casa. Uno de los casos más virales ocurrió en la ciudad de Nuevo León en Monterrey, México.

Ahora, 2 años después, volvió a suceder con FNAF 2. En redes sociales, se compartieron videos en los que, una vez más, podemos ver a fanáticos hurtar pósters y carteles promocionales de la nueva película mientras huyen del cine al ser perseguidos por los empleados.

El video más popular le pertenece al usuario “MisterBat” en TikTok y “@_si_te_sigo_sos_pro_” en Instagram. El fanático en cuestión utilizaba un disfraz del Purple Guy, mejor conocido como William Afton. En el clip de apenas un par de segundos, podemos ver que toma un cartón oficial de Five Nights at Freddy’s 2 mientras corre a toda velocidad.

Fanáticos de Five Nights at Freddy’s 2 roban los carteles promocionales de la película

Es un completo misterio si el jugador logró llevarse el cartel de la nueva película a su casa. Posteriormente, el fan subió otros videos a sus redes sociales en los que presume su cosplay y pasos de baile. Otro metraje muestra a más seguidores de la obra de Scott Cawthon que intentan hurtar los pósters de la secuela en sus cines locales.

Hay pocos detalles sobre el origen de estos clips, así que se desconoce en qué país y estados ocurrieron los hechos. Mientras algunas personas en redes sociales elogiaron la valentía y pasión de estos fanáticos, otros condenaron las acciones y afirmaron que está mal robar el material que utilizan las cadenas para promocionar las películas.

Actor de FNAF reacciona a esta tendencia

Parece que casos como estos son muy escasos en comparación con lo sucedido en 2023 con el lanzamiento de la primera película; sin embargo, la situación generó el ruido suficiente para que llegara a los oídos de Josh Hutcherson, quien interpreta a Mike Schmidt en la adaptación live-action.

Durante una entrevista con el creador de contenido Angel Garay, el actor de 33 años afirmó que robar es malo y que los fanáticos no deberían hacerlo, aunque al mismo tiempo también entiende que la comunidad es muy apasionada. Así pues, recomienda a las personas pedir permiso para tomar los carteles en lugar de hurtarlos.

Josh Hutcherson rechaza que los fanáticos roben los pósters de FNAF 2, pero entiende por qué lo hacen

“No creo que robar sea bueno. Así que no lo hagan, pero a veces la pasión es pasión, y haces lo que tienes que hacer. Pero no roben. Sean apasionados, vayan al cine con sus cosplays y tomen miles de fotos, pero no roben. O pídanlo prestado. Pueden acercarse [a los cines], pedirlos prestados y luego devolverlos”.

Estos casos curiosos demuestran que la fanaticada de Five Nights at Freddy’s 2 es muy intensa. Pese a que el filme se convirtió en una de las adaptaciones de un videojuego peor calificadas en la historia moderna, logró recaudar más de $109 millones de dólares en los cines de todo el mundo en su primer fin de semana.

