Fans de Anthem juegan a contrarreloj para conseguir el platino, mientras la comunidad intenta crear servidores personalizados para salvar el título del olvido

El videojuego de BioWare tiene los días contados y cerrará muy pronto, pero la fanaticada se reunió por una última vez

Aunque está lejos de ser un juego desastroso y ciertamente tenía algunas ideas interesantes por aquí o por allá, Anthem enfrentó dificultades para encontrar una audiencia y su mayor legado será pasar a la historia como uno de los más grandes fracasos AAA de los últimos años. Ahora, y tal como era de esperar, esta propuesta tiene los días contados.

Los servidores del título online de EA y BioWare se apagarán de forma definitiva a primera hora del 12 de enero de 2026. Esto significa que los fanáticos fieles que desean regresar para recordar viejos tiempos tienen pocos días para iniciar sesión por última vez.

Si bien algunos jugadores experimentaron problemas para descargar e instalar otra vez el juego, muchos otros pudieron acceder a él sin mayores complicaciones. Recordemos que el título desapareció de las tiendas digitales de PC, Xbox y PlayStation, así que los únicos que pueden disfrutarlo son aquellos que ya tenían una copia o las personas que compraron el título en formato físico.

La comunidad vuelve a Anthem para conseguir el platino y despedirse del título

En la recta final, decenas de fans compartieron sus anécdotas sobre Anthem en foros y redes sociales. Algunos jugadores afirman que regresaron al proyecto de Electronic Arts para despedirse de él e iniciar sesión antes de que sea imposible, mientras que otros aseguran que decidieron probarlo por primera vez.

“Me perdí el anuncio del cierre el año pasado y me enteré hace un par de días. Nunca lo jugué, así que decidí probarlo antes de que fuera demasiado tarde. Es bastante bueno. Solo juego casualmente y todavía son un novato después de unas 4 horas, pero tiene una base sólida”, afirmó el jugador de nombre CyberpwnPiper en Reddit.

Anthem recibió muy buenos comentarios sobre sus mecánicas de vuelo, su impresionante apartado visual y sus sistemas de combate; sin embargo, fue incapaz de cautivar a la crítica y el público general debido a su narrativa genérica y formato de juego como servicio. Al final, EA y BioWare tiraron la toalla y decidieron abandonar el proyecto.

Los jugadores de Anhem se apresuran a conseguir el trofeo de platino en PlayStation antes de que sea demasiado tarde

Mientras el subreddit del título online se llena de anécdotas, reseñas nostálgicas e hilos donde los fanáticos comparten capturas de pantalla para presumir sus personajes, otros jugadores se apresuran a conseguir el trofeo de platino en PlayStation antes de que sea demasiado tarde.

“Es una sensación agridulce conseguir este platino. No pensé que dejaría de lado todos los demás juegos y le dedicaría otra semana de trabajo a este. Pero, caray, lo echaba de menos y lo echaré de menos aún más. Me siento avergonzado y triste, pero estoy feliz de haberme esforzado por conseguirlo”.

La comunidad quiere rescatar a Anthem

Varios fanáticos dedicaron mucho tiempo y esfuerzo para conseguir todos los trofeos de Anthem. Por ejemplo, el usuario Seeby4 confiesa que tuvo que buscar guías en YouTube para encontrar todos los coleccionables, algo que quizás sea innecesario en el futuro si PlayStation lanza su sistema patentado de IA.

De cualquier forma, muchos jugadores confiesan que extrañarán el malogrado proyecto de BioWare. El jugador KingExile96 se muestra optimista y espera que Electronic Arts venda los derechos a otro estudio para que mantenga activos los servidores. “Quiero que tenga otra oportunidad, tiene potencial. Fue frustrante obtener los trofeos, pero a la vez fue divertidísimo”, aseguró.

Si bien es casi imposible que Anthem resurja como el ave fénix por vías oficiales, la comunidad ya tomó cartas el asunto y busca alternativas para mantener esta experiencia viva después del cese de operaciones. El grupo The Fort’s Forge pide a la comunidad que capturen registros de las comunicaciones del juego para que puedan ser reconstruidos y crear servidores personalizados.

En Reddit y redes sociales, decenas de jugadores se despidieron para siempre de Anthem

Este proceso avanza a paso de tortuga debido a que sólo un puñado de jugadores colaboraron en este videojuego en línea durante el último año, pero ya se consiguieron una buena cantidad de datos. A pesar de este progreso, es difícil imaginar que el título multijugador se reactive en el futuro próximo. Así pues, lo más sensato es pensar en que esta experiencia jamás regresará.

Pero cuéntanos, ¿regresaste al videojuego? ¿Crees que merece una segunda oportnidad? Déjanos leerte en los comentarios?

