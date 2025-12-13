Fans podrán diseñar un personaje de Mega Man: Dual Override y aparecer en los créditos del juego

Capcom sorprendió en The Game Awards 2025 con el anuncio de Mega Man: Dual Override. Podrá faltar mucho tiempo para que esté listo, los fans tendrán la oportunidad de formar parte del desarrollo y aparecer en los créditos.

Esta vez el malvado Dr. Wily es el que pide ayuda a los fans de la serie, pues necesita crear un Robot maestro que haga frente al bombardero azul en su próxima aventura.

Fans podrán crear personaje de Mega Man: Dual Override

Es importante mencionar que los fans no pueden dar rienda suelta a su imaginación en este concurso, sino que hay ciertos requerimientos que deben cumplir para que sus propuestas se tomen en cuenta.

Precisamente, el personaje en cuestión debe tener un brazo robótico con poderes de succión que estén basados en un diseño por defecto que compartió Capcom y que puedes ver a continuación.

Los fans tendrán que basarse en este diseño para crear a su personaje de Mega Man: Dual Override (imagen: Capcom)

¿Cómo participar en el Concurso de diseño de Robots maestros de Mega Man: Dual Override?

Los interesados tendrán que ser habitantes de Japón, América, Europa o Asia, tener 13 años o más y una cuenta en Twitter (X), pues deberán compartir su diseño en esta plataforma con las etiquetas #MegaManDO y #DesignARobotMaster, así como información que indique que se trata del Concurso de diseño de Robot maestro, además del título de diseño, presentación o seudónimo si así lo desean.

La imagen en formato jpg o png deberá tener una resolución de por lo menos 1920×1080 píxeles, 72 dpi y hasta 2 MB con relación de aspecto 16:9.

Es posible enviar varias propuestas, pero sólo una podrá ser seleccionada. Otro detalle importante es que sólo se puede incluir una imagen por propuesta, por lo que si se quiere mostrar diferentes vistas del personaje deberá hacerse de tal manera que sólo sea una imagen por publicación.

Se recibirán diseños hasta el próximo 2 de enero a la 1:59 AM (hora de la Ciudad de México).

Ejemplo de diseño creado por fan para el concurso a partir del diseño base (imagen: Capcom)

¿Cómo se decidirá el diseño ganador que se usará en Mega Man: Dual Override?

Cuando se cierre el plazo de inscripción, Capcom evaluará todos los diseños que recibió y de ellos seleccionará los 20 mejores. Posteriormente, estará en las manos de los fans seleccionar los 6 mejores por medio de una votación en el sitio oficial del juego, la cual se llevará a cabo del 30 de enero al 6 de febrero de 2026.

Los votantes deberán contar con una Capcom ID para poder votar y vivir en alguna de las regiones participantes. Los que emitan su voto recibirán un ícono para redes sociales con un arte que todavía no se define.

Los 6 diseños con más votos se darán a conocer en marzo de 2026 a través de Twitter (X) y Capcom contactará a los autores, por lo que tendrán que seguir la cuenta oficial de Mega Man. Estos seleccionados ya aseguraron que su nombre aparezca en los créditos de Mega Man: Dual Override.

De estos 6 diseños, Capcom seleccionará al ganador y dará a conocer el resultado más adelante, en una fecha sin especificar, y será ese el diseño hecho por fan que aparecerá en la versión final del juego.

Puedes encontrar todos los términos y condiciones del concurso y las normas de participación en la página oficial del juego.

¿Qué te parece el concurso de Capcom? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

