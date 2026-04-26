¿Final Fantasy XIV podría convertirse en un juego single-player? Productor del MMORPG explica cómo sería posible

Parece que Naoki Yoshida está dispuesto a que otro estudio desarrolle un JRPG para un solo jugador basado en el título multiplayer

Final Fantasy XIV ocupa un lugar especial en los corazones de miles de jugadores, pues presenta una de las historias más épicas de toda la franquicia; sin embargo, puede resultar ser una experiencia difícil de abordar debido a su enfoque MMORPG que, naturalmente, se apoya demasiado en los componentes multijugador.

Es posible que muchos fanáticos estén interesados en probar este título de Square Enix, pero pierdan interés ante la idea de tener que lidiar con los aspectos online inherentes de la aventura. Con esto en mente, ¿existe la posibilidad de que el juego original se convierta en una aventura single-player? Sorpresivamente, sí la hay.

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¿FFXIV podría ser una aventura para un jugador?

Este fin de semana se llevó a cabo el evento Final Fantasy XIV Fan Festival 2026, que, como su nombre indica, es una convención anual dedicada al exitoso MMORPG japonés. Durante el evento conocimos los primeros detalles de la expansión Evercold y el crossover con Evangelion.

Tras la presentación inicial, el actual productor y director Naoki Yoshida mantuvo una entrevista con miembros de la prensa en la que compartió más información sobre el contenido que está en camino.

Durante la reunión, un periodista cuestionó si alguna vez se consideró la posibilidad de convertir el título multiplayer en una experiencia netamente para un solo jugador, similar a lo que sucede con la mayoría de las entregas principales de la franquicia de Square Enix.

Naoki Yoshida: si bien me encantaría considerar la posibilidad de crear un Final Fantasy XIV independiente, el único equipo que podría hacerlo es el equipo de Final Fantasy XIV

Yoshi-P confesó que, efectivamente, también le gusta la idea de hacer que el MMO sea un título para un jugador más tradicional; sin embargo, destacó un gran problema: el único equipo que podría hacerlo es justamente el que trabaja en este momento en todo el contenido de Final Fantasy XIV.

“Si [un spin-off] se hiciera realidad, estoy seguro de que los jugadores de XIV verían ese proyecto y dirían: en lugar de centrarse en un spin-off [single-player], deberían trabajar en el juego principal de Final Fantasy XIV’”, reconoció el creativo japonés durante la rueda de prensa.

Final Fantasy XIV single-player podría existir bajo esta condición

En todo de broma, Naoki Yoshida reveló que un hipotético spin-off para un jugador de su exitoso MMORPG podría ser una especie de proyecto personal de jubilación. Dicho esto, también hizo una declaración que sugiere que existe la posibilidad de que ese juego se materialice, siempre y cuando encuentren al colaborador correcto.

“Por otro lado, si hay personas interesadas en crear un Final Fantasy XIV independiente —si conocen a alguien o a alguna empresa que quiera asumir ese reto— nos encantaría saber de ellos. Lo digo medio en broma, pero también en serio. Si alguien tiene suficiente pasión como para liderar un proyecto así, nos encantaría que se pusiera en contacto”.

Aunque es difícil imaginar cuál estudio asumiría la tarea titánica de adaptar más de 10 años del MMORPG a una experiencia single-player más tradicional, al menos es bueno saber que Yoshi-P no se cierra a esa posibilidad.

El productor y director Naoki Yoshida está abierto a la posibilidad de que otra compañía se haga cargo de una versión single-player de FFXIV

El creativo de Square Enix reconoce que aún existen jugadores que piensan en que “un Final Fantasy Online no es un Final Fantasy de verdad”. También comentó que, a pesar de trabajar por más de una década en el proyecto, aún tiene la misión de atraer a más personas al mundo de Final Fantasy XIV.

De cualquier modo, quedó claro que Yoshi-P y su equipo están totalmente enfocados en el futuro del juego en línea. Además de la nueva expansión, los cambios en las clases y otras novedades, un port para Nintendo Switch 2 llegará a mediados de este año.

Pero cuéntanos, ¿te animarías a jugar una versión single-player del MMO? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre el título de Square Enix si visitas esta página.

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