Final Fantasy XIV, uno de los mejores MMORPG, por fin llegará a Nintendo Switch 2 en 2026: ¿será necesario contratar una suscripción mensual?

Naoki Yoshida de Square Enix confirmó que los jugadores de la híbrida deberán contratar una suscripción aparte para jugar el port

Nintendo Switch 2 está por cumplir su primer aniversario, y es justo decir que tiene un catálogo muy sólido; sin embargo, aún hay muchas experiencias que brillan por su ausencia. Una de ellas es Final Fantasy XIV, el que fácilmente es uno de los mejores MMORPG disponibles en el mercado.

Afortunadamente, la espera está a punto de terminar. Durante un evento especial, Square Enix confirmó que el título multijugador de fantasía por fin llegará a la plataforma híbrida en 2026. Aunque la fecha es desconocida, ya sabemos el mes de estreno y otros detalles importantes.

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Final Fantasy XIV debutará para Nintendo Switch 2 en agosto de 2026

Este viernes 24 de abril de 2026 dio inicio una nueva edición del ya tradicional Final Fantasy Fan Festival, una convención para fanáticos en los que los desarrolladores aprovechan la oportunidad para compartir novedades sobre el futuro del MMORPG. El gran anuncio del primer día fue la confirmación de la próxima expansión, conocida como Evercold.

Afortunadamente, esa fue tan sólo una de las grandes sorpresas de la jornada. En otro momento de la presentación, Naoki Yoshida, actual director y productor de FFXIV, confirmó que el videojuego online por fin llegará a la consola híbrida de la compañía japonesa.

Aunque la fecha de lanzamiento es desconocida, Yoshi-P y el director ejecutivo de Square Enix, Takashi Kiryu, revelaron que Final Fantasy XIV aterrizará en Nintendo Switch 2 en algún momento de agosto de 2026.

Los responsables del MMORPG confirmaron que esta nueva versión del MMORPG contará con las mismas características que los ports de Xbox, PlayStation y PC, lo que incluye el cross-play y cross-progression. Durante la presentación, Naoki Yoshida mostró cómo luce el juego en la consola de Nintendo en modo portátil.

Naoki Yoshida mostró en el evento cómo luce el MMO de Final Fantasy en Nintendo Switch 2

Los fanáticos tendrán una imagen más clara sobre el desempeño del juego en el estreno. El acceso a la versión Beta de Final Fantasy XIV en Switch 2 será completamente gratuito, además de que se espera que dure un mes.

El lanzamiento del MMO en Nintendo Switch 2 es emocionante, pero de ninguna manera podríamos decir que es una sorpresa. Al final del día, Yoshi-P expresó en innumerables ocasiones su intención de llevar el juego multijugador a más ecosistemas, lo que incluía las plataformas de la compañía japonesa.

Se necesita una suscripción adicional para jugar el MMO en Switch 2

La revelación oficial de un port fue del agrado de la comunidad, tal como se puede escuchar en las reacciones efusivas de los fanáticos emocionados; sin embargo, hubo un aspecto que levantó las cejas de algunos jugadores.

En el evento en vivo, Naoki Yoshida confirmó que, una vez que termine el periodo Beta gratuito, los jugadores que deseen continuar su aventura deberán contratar una nueva suscrición, que será independiente a la membresía necesaria para jugar el RPG multijugador en PC, Xbox y PlayStation.

“Tras conversaciones con Nintendo, se decidió que la versión de Final Fantasy XIV para Switch 2 requeriría una suscripción aparte. Repito que esta decisión se tomó después de muchos meses de conversaciones con Nintendo, y entiendo que esto difiere de cómo hemos hecho las cosas anteriormente”, comentó el productor.

Básicamente, los fanáticos de Nintendo Switch 2 necesitarán una suscripción específica para disfrutar dicha versión, lo que significa que necesitarán contratar 2 membresías diferentes si planean jugar en la consola híbrida y en PS5, Xbox Series X|S o PC al mismo tiempo.

No será necesario estar suscrito a Nintendo Switch Online para jugar a Final Fantasy XIV

Afortunadamente, Nintendo hizo un par de concesiones. En primer lugar, no será necesario tener una suscripción activa a NSO para jugar Final Fantasy XIV, contrario a lo que sucede con otros títulos online. De igual forma, Square Enix dio a conocer que los jugadores que ya tengan una cuenta activa en otra plataforma recibirán 50% de descuento en la versión de Switch 2.

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