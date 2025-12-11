Five Nights at Freddy’s 2 llegaría muy pronto a plataformas digitales: ¿cuándo debutaría la película en Amazon Prime Video y otras tiendas?

En caso de que el informe sea preciso, FNAF 2 se lanzaría en formato casero alrededor de 3 semanas después de su estreno en cines

Tras una espera de más de 2 años, Five Nights at Freddy’s 2 finalmente llegó a las salas de los cines a principios de diciembre. Aunque tuvo un estreno sobresaliente en taquilla y ya superó ampliamente su presupuesto, parece que los productores ya preparan el lanzamiento en formato digital.

FNAF 2 dio mucho qué hablar en su estreno; mientras los críticos fueron poco amables y le otorgaron calificaciones muy negativas, los fanáticos le dieron el visto bueno y quedaron maravillados con las referencias al material de origen. Esa reacción mixta ocasionó que muchas personas dudaran si vale la pena pagar un boleto para ver la película.

Five Nights at Freddy’s 2 ya tendría fecha de estreno para formato digital

Afortunadamente, todo parece indicar que la película de terror dejará su exclusividad en los cines y dará el salto a las plataformas digitales en cuestión de días. Así es, la cinta llegaría a múltiples tiendas a finales de diciembre, de acuerdo con una fuente muy confiable.

En una publicación reciente, el sitio web Maxblizz reveló que el criticado largometraje de Emma Tammi se lanzará en formato digital el próximo 23 de diciembre de 2025, es decir, menos de 3 semanas después del estreno original en los cines de México, Estados Unidos y el resto del mundo.

De acuerdo con la información, Five Nights at Freddy’s 2 estará disponible para su compra o renta en Amazon Prime Video, Google Play Movies, iTunes y Vudu a finales de este mes. No se reveló el precio, pero los costos de adquisición generalmente oscilan entre los $10 USD y $20 USD.

En forma de comparación, la primera película de la franquicia creada por Scott Cawthon se lanzó en tiendas digitales el 28 de noviembre de 2023, más de un mes después de su debut en la pantalla grande. Es importante recordar que esa cinta también debutó de forma simultánea en la plataforma de streaming Peacock en Estados Unidos.

FNAF 2 se lanzará en Prime Video, Google Play Movies y otras plataformas digitales el próximo 23 de diciembre de 2025

Ni Universal Pictures ni Blumhouse Productions han hecho un anuncio oficial concerniente al lanzamiento en HD de Five Nights at Freddy’s 2; sin embargo, Maxblizz es un medio especializado que ya demostró ser bastante preciso, pues adelantó con exactitud la fecha de estreno en formato digital de Superman y otros proyectos cinematográficos.

FNAF 2 es un éxito en taquilla

La decisión de llevar la película a formatos caseros poco después de su estreno sorprendió a los fanáticos, quienes esperan que la secuela sea un éxito para garantizar que los productores den luz verde al desarrollo de una tercera entrega que continué la historia de William Afton y compañía.

Aunque el debut en plataformas digitales podría frenar el desempeño comercial de Five Nights at Freddy’s 2 en los cines, la cinta pisó con fuerza en su estreno, superó ampliamente las expectativas iniciales y ya generó ganancias sobresalientes

FNAF 2 recaudó $63 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana, mientras que hizo lo propios con $46 millones de dólares en el mercado internacional. De esta manera, generó $109 millones de dólares en su lanzamiento a principios de diciembre.

El apoyo de los fans permitió que Five Nights at Freddy’s 2 fuera un gran éxito todo el mundo, aunque no igualó la popularidad de la primera película

Pero dinos, ¿verás el filme cuando llegue a Amazon Prime Video y otras plataformas digitales? ¿Ya lo viste en los cines? ¿Qué te pareció? Comparte tus pensamientos en los comentarios.

