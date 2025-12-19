“Fue devastador”: actriz de Perfect Dark asegura que Xbox canceló el juego en un estado avanzado de desarrollo

A mediados de este año, Xbox tomó una decisión que desconcertó a muchos: canceló el nuevo Perfect Dark. No sólo eso, pues también cerró The Initiative, su estudio que prometía crear uno de los primeros AAAA de la industria. A meses de los acontecimientos, Joanna Wilton-Regan, actriz que iba a dar vida a Joanna Dark, rompió el silencio y habló sobre lo ocurrido con el juego de Xbox.

Durante una entrevista reciente, la actriz reveló que Perfect Dark no se canceló precisamente en un estado temprano de su desarrollo, como popularmente se cree. Supuestamente, The Initiative hizo importantes avances, principalmente en el área de captura de movimiento. Wilton-Regan aseguró que había “capítulos enteros” ya hechos, lo que hizo más sorprendente su repentina cancelación.

Actriz de Perfect Dark habla sobre los avances del proyecto y su posterior cancelación

Durante una plática con The Gamer, Joanna Wilton-Regan recordó cómo se enteró de la cancelación de Perfect Dark y lo que sintió al saber que el proyecto en el que había trabajado durante años no se haría realidad. Supo de la noticia al mismo tiempo que el resto de la industria, es decir, con el comunicado que Xbox publicó por sorpresa el 2 de julio.

“Quedé tan impactada, sorprendida y devastada como todos los demás cuando se retiró la financiación y el estudio cerró. No lo vi venir. Me tomó completamente por sorpresa cuando le quitaron la financiación al proyecto”.

La actriz trabajó en Perfect Dark desde 2023, año en que grabó diversas líneas de voz para Joanna Dark. Afirmó que el proyecto avanzó bastante, con un gran trabajo de captura de movimiento en 2024 y 2025. El juego se canceló cuando ya había capítulos completos grabados, y cuando The Initiative “había alcanzado varios hitos con los que el cliente estaba muy satisfecho”.

Xbox canceló Perfect Dark y cerró The Initiative para ajustar sus prioridades en el negocio

Wilton-Regan recordó que la noticia fue algo “devastador”, pues muchas personas se quedaron sin trabajo. Lamentó el cierre de The Initiative, que describió como un estudio con mucho talento. La actriz sigue activa en la industria, pues ahora se encargará de darle vida a Lara Croft en los 2 nuevos juegos que vienen en camino. Pese a ello, la cancelación de Perfect Dark no ha dejado de ser un trago amargo.

“Básicamente grabamos fragmentos durante 2023. También hicimos mucha captura de movimiento para 2024, e incluso grabamos más material para 2025. Que yo sepa, estábamos bastante avanzados. Había hecho capítulos enteros de este universo. Fue devastador. Mucha gente perdió su trabajo. Toda una plantilla se disolvió. Había un ecosistema de creatividad y colaboración que ya existía y que perdimos de la noche a la mañana. Fue muy difícil, muy difícil para todos”.

¿Era posible salvar el proyecto de la cancelación?

En la entrevista, la actriz también habló sobre los intentos por rescatar Perfect Dark tras su cancelación. Embracer Group estuvo en negociaciones con Microsoft para la compra de los derechos de la franquicia y el juego. La idea era venderlos posteriormente a Take-Two Interactive para que completara el desarrollo del juego, pero el plan no se concretó.

Joanna Wilton-Regan tenía esperanzas, al igual que muchos jugadores, de que alguien retomara el título para hacerlo realidad. Reconoció que se sintió muy mal cuando se enteró que el trato no seguiría en marcha. Considera que el proyecto se pudo haber salvado; sin embargo, las cosas no salieron bien.

El título pasará a una de las grandes promesas fallidas de Xbox

“Ese fue el día en que me sentí muy triste porque perdí la esperanza. Al principio, cuando se supo que Perfect Dark iba a ser desfinanciado, mucha gente se puso en contacto para hablar al respecto, tanto en los medios de comunicación como personalmente, amigos y colegas. No pude decir mucho al respecto porque sabía que The Initiative estaba en conversaciones para mantener Perfect Dark en funcionamiento de alguna forma (…) Y un día, el director creativo me dijo que el acuerdo no se había cerrado, que todo se había desmoronado y que la producción se detendría por completo”.

