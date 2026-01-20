Funko Pop! anuncia nuevas figuras basadas en Tomb Raider

Por Emmanuel Molina el 20 de enero de 2026

La figura más destacada tiene a Lara Croft con un estilo poligonal que asemeja a su look original en la PS1

Los fans de Lara Croft y la saga Tomb Raider deben estar sumamente contentos por el gran trato que tiene la franquicia últimamente. Diversos proyectos desde series animadas, live action y 2 nuevos juegos alegran a cualquier fan. Funko no se quiso quedar atrás y anunció que sacarán nuevas figuras de Lara Croft en su línea Pop!

Por medio de sus redes sociales, Funko anunció que sacarán 3 nuevos modelos de su línea Pop! basados en distintas entregas de la saga Tomb Raider: el original de 1996, la secuela de 1997 y la entrega de PS2 Tomb Raider: Angel of Darkness.

🎪 First look at the new Funko POP! collectibles of Lara Croft, revealed today at the London Toy Fair.#TombRaider @originalfunko pic.twitter.com/fPE2VPQNe7 — Tomb Raider (@tombraider) January 19, 2026

Los fans quedaron encantados con el Funko Pop! poligonal de la apariencia Lara Croft en el original Tomb Raider

El Funko Pop! que más resonó entre los fans fue el que rinde honor al look poligonal de Lara en el Tomb Raider original de PS1 de 1996. Muchos fans respondieron el post de Funko al expresar sus ganas de comprar la figura de Lara.

Otros fans también se mostraron emocionados con las otras 2 figuras. El Funko Pop! basado en Tomb Raider 2 tiene a Lara vistiendo su traje de baño SOLA, el cual usa en el título para explorar los restos de la nave hundida llamada Maria Doria.

La última figura es de Lara con su look principal en la entrega de 2003: Angel of Darkness con ese estilo más gótico, emo y oscuro que portó Lana en dicha entrega.

Apariencias de Lara Croft en las que se basaron los nuevos Funko Pop!

Aún no se sabe cuándo saldrán a la venta los Funko Pop! de Lara Croft, pero posiblemente sea en los siguientes meses.

Tendremos Lara Croft para rato

Tomb Raider viene con todo en los siguientes años. Recordemos que recientemente tuvimos el primer vistazo de la actriz Sophie Turner caracterizada como Lara Croft para la serie live-action que prepara Amazon para Prime Video.

Además, 2 nuevos juegos de Tomb Raider fueron anunciados durante la gala de The Game Awards. Un remake del primer juego titulado Tomb Raider: Legacy of Atlantis llegará este mismo año. Además, una nueva entrega original llamada Tomb Raider Catalyst llegará el siguiente año.

