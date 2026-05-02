GameStop prepara una oferta millonaria para comprar eBay y diversificar su negocio más allá de los videojuegos, según reporte

Durante los últimos años, GameStop ha intentado dar un giro estratégico a su negocio; sin embargo, ha tenido poco éxito. La compañía aún está en terreno inestable y los pronósticos para 2026 no son muy positivos. La cadena de tiendas de videojuegos podría tener un as bajo la manga, pues reportes recientes aseguran que prepara una oferta millonaria para comprar eBay, uno de los gigantes del comercio electrónico.

The Wall Street Journal reveló que Ryan Cohen, gerente ejecutivo de GameStop, no ha tirado la toalla en su misión de diversificar su negocio más allá de los videojuegos. La adquisición de eBay sería parte de un plan para fortalecer la cadena minorista y convertirla en un gigante del mercado, luego de todos los altibajos ha tenido en años recientes.

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GameStop quiere comprar eBay para potenciar su negocio

GameStop ha tenido serios problemas para mantenerse vigente entre los jugadores. Su modelo de negocios, al igual que el de otros minoristas de videojuegos, se vio duramente impactado por el dominio del formato digital y el auge de los servicios de suscripción. La pandemia fue otro duro golpe para la cadena minorista, que intentó diversificar su oferta al apostar por los NFT, las cartas coleccionables y otras iniciativas que no rindieron los frutos esperados.

De acuerdo con los reportes recientes, GameStop se prepara para dar un golpe sobre la mesa con una oferta millonaria para adquirir eBay. Ryan Cohen quiere que la cadena de tiendas tenga un valor de mercado superior a $100 mil millones de dólares, algo que conseguiría con la adquisición del gigante del comercio electrónico.

Estimaciones apuntan a que eBay tiene 4 veces el valor de mercado de GameStop. Pese ello, Cohen tendría a su disposición $9 mil millones de dólares en efectivo para hacer una oferta. The Wall Street Journal sostiene que el director ejecutivo podría presentar una oferta directamente a los accionistas de eBay, en caso de que las primeras negociaciones con la compañía se compliquen.

La tienda de videojuegos tiene la mira puesta en el gigante del comercio electrónico

Desde principios de 2026, Cohen insinuó una gran compra para impulsar el negocio de GameStop. La noticia sobre la posible adquisición de eBay disparó el valor de las acciones de ambas empresas. En el caso de GameStop, el aumento fue de 6.33%, mientras que el de eBay fue de 11%. Expertos creen que la adquisición tiene sentido pues combinaría la apuesta de la cadena de videojuegos por coleccionables premium y la infraestructura global de eBay.

En teoría, GameStop presentaría su primera oferta a la junta directiva de eBay a finales de mayo. Todo indica que Cohen luchará por el acuerdo, pues de ello depende superar el valor de $100 mil millones de dólares y una compensación de hasta $35 mil millones de dólares para sus bolsillos. Por ahora, ninguna de las empresas ha confirmado las negociaciones.

Un nuevo impulso en medio de una severa crisis

El año inició con muy malas noticias para GameStop. Luego de cerrar casi 600 tiendas en 2025, la compañía tuvo que hacer más cierres durante los primeros meses de 2026. Durante una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Cohen también confirmó que GameStop reduciría su presencia internacional con el cierre de tiendas en países como Canadá, Austria, Irlanda, Suiza, Italia, Alemania y Francia.

GameStop también ha recibido impulsos este año. Michael Burry, reconocido inversionista estadounidense, demostró su confianza en el negocio de la cadena minorista. Adquirió acciones de la empresa y respaldó la visión de negocios de Cohen. Se espera que los próximos meses sean positivos para la empresa, sobre todo por la llegada de lanzamientos importantes como GTA VI.

Por supuesto, están pendientes las negociaciones para adquirir eBay. Sin duda, la adquisición le daría a GameStop ese impulso que ha buscado durante años. Sin embargo, por ahora no hay nada oficial.

La posible compra podría cambiar el rumbo de GameStop

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