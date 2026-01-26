GameStop evita el desastre de forma momentánea y sus acciones suben de precio tras la compra de un inversionista famoso en EUA

Michael Burry declaró que confía en el plan de negocio y estrategia de Ryan Cohen, director general de la cadena

La cadena de tiendas de videojuegos y productos relacionados, GameStop, vive una montaña rusa a nivel financiero en años recientes. La caída del negocio tradicional de retail tras el ascenso de las tiendas en línea y el desplazamiento del formato físico han jugado en contra de la empresa. 2026 inició con malas noticias y especulaciones sobre el posible cierre de varias sucursales. Sin embargo, y tal como lo ha hecho en años recientes, encontró un respiro que le permite ganar tiempo y, quizá, tener mayor perspectiva para el futuro.

GameStop es un ícono de las tiendas retail en la era de los videojuegos

Michael Burry, famoso inversionista de EUA, compra acciones de GameStop y dispara su valor en el mercado de valores

GameStop inició la semana con buenas noticias (vía CNBC) ya que el precio de sus acciones subió 6%. ¿La razón? El famoso inversionista Michael Burry decidió comprar acciones de la cadena de tiendas en un movimiento que parecería ilógico, pero que encuentra su justificación en el historial del especialista.

Burry es famoso en EUA por sus inversiones, en especial por aquellas que fueron en contra del mercado inmobiliario durante la gran crisis financiera de 2008. A partir de ese momento se le consideró una figura de confianza en el sector bursátil.

Al respecto, el inversionista aseguró que su compra es una apuesta a largo plazo y no tiene nada que ver con el movimiento de “acciones meme” de GameStop. Por si no lo sabes, en 2021 un grupo de inversores realizaron movimientos en corto con las acciones de la cadena y la hicieron ganar millones de dólares.

En este caso, Michael Burry señaló que su decisión de compra de acciones de GameStop está motivada por la confianza en su joven director general, Ryan Cohen.

Al respecto, declaró:

“Creo en Ryan, me gusta la organización, la gobernanza, la estrategia tal y como la veo. Estoy dispuesto a mantener la inversión a largo plazo y tengo ganas de ver hacia dónde me lleva esto. Ryan está haciendo limonada con limones. Tiene un negocio pésimo, pero lo está exprimiendo lo mejor que puede mientras aprovecha el fenómeno de las acciones meme para recaudar dinero y esperar una oportunidad para hacer una gran compra de un negocio realmente creciente y rentable”.

Michael Burry y su apuesta a favor de GameStop

La cadena de videojuegos busca que algunos factores externos jueguen a su favor

Tal como lo señaló Michael Burry, hay expectativa por el manejo que realiza Ryan Cohen ya que demostró ser capaz de lidiar con los movimientos de acciones meme.

Esto permitirá que la empresa cuente con fondos para hacer inversiones atractivas en sectores rentables, lo cual traería estabilidad. Hace unos días, se reportó que uno de los planes de Cohen es cerrar más sucursales de GameStop en EUA y otros países del mundo. El directivo y su equipo piensan que no hay condiciones en este momento para mantener la operación a nivel internacional.

Por otra parte, especialistas piensan que GameStop, junto con otros negocios, se verá beneficiado por algunos fenómenos importantes en la industria de los videojuegos. Uno de ellos es el despegue de Switch 2 pues el lanzamiento de la consola de Nintendo hizo que el sector de hardware tuviera números positivos por primera vez en años.

Luego, está el lanzamiento de GTA VI. El juego de Rockstar Games se perfila para ser un fenómeno mundial como ninguno y se piensa que su debut y éxito beneficiarán a la industria de los videojuegos en general.

