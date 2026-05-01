Grand Theft Auto VI: jefe de Take-Two tranquiliza a los fans y promete que el juego no incluirá este elemento controversial

Strauss Zelnick se adelantó a la polémica y prometió que se mantendrán fieles a la franquicia de Rockstar Games con GTA VI

Grand Theft Auto VI debutará este año si todo avanza según lo previsto, y es probable que dentro de un par de semanas conozcamos nuevos detalles del que fácilmente es el juego más esperado de la década. A medida que nos acercamos a su debut, el jefe de Take-Two Interactive abordó la posibilidad de añadir un elemento muy controversial a la saga.

GTA V, la última entrega principal de la franquicia, debutó en 2013, hace más de 10 años. Naturalmente, la industria de los videojuegos cambió mucho desde entonces, y bastante compañías empezaron a adoptar nuevos enfoques para monetizar sus proyectos y llegar a nuevas audiencias.

Una de las medidas más polémicas es incluir publicidad del mundo real en los universos virtuales. Es imposible olvidar las bebidas de Monster Energy que aparecen en Death Stranding, e incluso Call of Duty colabora con regularidad con marcas como Red Bull y Little Caesars. Con esto en mente, ¿acaso GTA VI tendrá anuncios? En lo absoluto.

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GTA VI no tendrá publicidad ni anuncios del mundo real

Los fanáticos saben a la perfección que, en esencia, la franquicia Grand Theft Auto es una sátira bastante audaz de la cultura y sociedad estadounidense. Las marcas comerciales que aparecen dentro de los juegos son un reflejo de ello, pues Sprunk y Up-n-Atom Burger son parodias de Sprite y In-N-Out Burger, respectivamente.

Es por eso que muchos fanáticos opinan que la idea de que la próxima entrega de la franquicia tenga publicidad de marcas de la vida real podría arruinar ese encanto. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, también lo cree.

Durante su más reciente participación en la conferencia conocida como iicon, el jefe de la compañía matriz de Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI no tendrá comerciales de marcas reales, y enfatizó que todas las empresas que aparezcan en el juego “serán inventadas”.

Grand Theft Auto VI no tendrá publicidad de marcas del mundo real

“Debemos ser fieles a la propiedad intelectual subyacente, y debemos ser fieles a nuestros consumidores. Y los clientes tienen un sexto sentido intuitivo para distinguir entre lo real y lo irreal. Siempre pueden averiguarlo”, comentó el directivo.

En el caso de la franquicia, Strauss Zelnick opina que hacer que todas las marcas sean inventadas les permite mantenerse fieles a su esencia. También recalcó que el caso de GTA VI es muy distinto a la de la serie deportiva NBA 2K, un simulador donde la publicidad “existe de forma natural”.

“Y mientras presentemos [los anuncios] de forma natural y coherente, como el mundo los experimentarían en un juego de baloncesto, todo irá bien”, recalcó el directivo de Take-Two Interactive.

El marketing de Grand Theft Auto VI comenzará pronto

El ejecutivo también reconoce que “todo el mundo sabe que, si presionas demasiado con las colaboraciones, es un desastre”. Puso como ejemplo un programa de televisión que es infame por incluir publicidad encubierta de una lata de bebida, lo que consideró que es “exagerado”. Así pues, quedó claro que GTA VI no tendrá anuncios de marcas reales.

Esta información deberá tranquilizar a los fanáticos de Grand Theft Auto VI, aunque las declaraciones serán poco sorprendentes para muchos. Justamente, Strauss Zelnick reconoció en marzo de este año que le parece “difícil de creer que podríamos tener ese tipo de publicidad en un juego por el que alguien pagó $70 u $80 USD”, y recalcó que eso le parece injusto.

Durante su intervención en el evento iicon que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas, el director ejecutivo de Take-Two Interactive también abordó la posibilidad de que el juego mueva su fecha de lanzamiento y las preocupaciones en torno al precio. Al respecto, se espera que los trabajos de marketing comiencen durante verano, por lo que muy pronto podríamos ver el trailer 3 y conocer más detalles sobre la nueva entrega.

El marketing de GTA VI comenzará el verano, y pronto podría compartirse el tercer trailer oficial

Pero cuéntanos, ¿te alegra que GTA VI no tendrá publicidad invasiva ni comerciales encubiertos? Déjanos leerte en los comentarios.

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