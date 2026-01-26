Gratis: este plataformero tiene 100% de descuento en Steam; consíguelo sin costo por tiempo limitado y ahorra más de $60 MXN

Los fanáticos de los juegos de plataformas sólo tienen pocos días para aprovechar una atractiva promoción de Steam. La popular plataforma de Valve ofrece gratis un título que promete diversión y el desafío que todos esperan de un juego del género. Gracias a la oferta, todos los interesados pueden añadir el título a su colección con 100% de descuento y, de esta forma, ahorrarse más de $60 MXN.

El título en cuestión debutó en abril de 2024 y, desde entonces, ha recibido reseñas positivas que destacan su concepto simple, pero entretenido. Además, el juego es poco exigente con sus requisitos de sistema, así que prácticamente cualquier jugador podrá correrlo en su PC sin problemas.

Entérate: Nintendo dice adiós a 2 de sus creativos históricos: Hideki Konno, director de Super Mario Kart y Kensuke Tanabe, quien se despidió con Metroid Prime 4

Un atractivo plataformero está disponible gratis en Steam

El estudio independiente NipoBox apostó por los plataformeros para ofrecer a los usuarios de Steam un juego simple, pero que los desafiará con su nivel de dificultad. De esta forma nació Kiki, título que destaca por su estilo visual, su banda sonora chiptune y sus 30 niveles con retos tanto para los veteranos como para los principiantes del género.

La propuesta de Kiki es simple: superar niveles llenos de trampas y obstáculos en el menor tiempo posible. Para ello, se requerirá rapidez, destreza y precisión para salir vivo. Los jugadores que ya lo disfrutaron lo describen como un título simple; sin embargo, rescatan que es una buena experiencia para pasar el rato.

El plataformero está disponible gratis en Steam

Kiki también ha recibido críticas, pues algunos consideran que necesita mejoras en la respuesta de sus controles. Normalmente, el plataformero se ofrece por $64.49 MXN, pero por tiempo limitado tiene 100% de descuento y se puede conseguir gratis en Steam. La promoción concluirá pronto, pues estará disponible hasta el mediodía del 31 de enero, hora de la Ciudad de México.

Para conseguir el plataformero gratis en Steam, basta con visitar su página en la plataforma de Valve. Luego hay que dar clic en el botón “Añadir a la cuenta” para obtenerlo sin costo. El título se vinculará a la cuenta y se podrá instalar en una PC cuando sea.

Te interesa: Dragon Ball Super: ¿quién es Moro y cuál es la historia del nuevo arco del anime? Todo lo que debes saber sin spoilers

¿Qué ofrece el título que está disponible gratis en Steam?

Los niveles de Kiki están repletos de obstáculos y peligros, como pinchos, sierras giratorias y otro tipo de trampas mortales. El título ofrece 3 capítulos con 10 niveles cada uno, donde la dificultad evoluciona para poner a prueba lo aprendido al inicio de la aventura. La precisión y rapidez son claves para triunfar.

En ocasiones, será necesario localizar y recolectar llaves para avanzar en los niveles, lo que añade una capa más de dificultad. El objetivo es esquivar los peligros y salir ileso para llegar al final de todos los niveles en el menor tiempo posible.

La promoción concluirá a finales de enero

“¡Un juego de plataformas vibrante con gráficos únicos y una banda sonora chiptune memorable! Por delante te esperan trampas y obstáculos traicioneros, que sólo podrás superar gracias a tu destreza y rápida reacción. ¡No pierdas la oportunidad de poner a prueba tus habilidades y convertirte en un verdadero maestro del salto!”.

Por si te lo perdiste: Nintendo revela un nuevo trailer de Super Mario Galaxy: La Película y confirma el regreso de Yoshi

En esta página están todas las noticias relacionadas con Steam.