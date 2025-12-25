Gratis: uno de los mejores juegos de 2019 está disponible sin costo por Navidad; consíguelo y ahorra más de $300 MXN

La Navidad llegó con un fabuloso regalo para todos los jugadores de PC. Los fanáticos de los RPG no pueden perdérselo, pues se trata de uno de los juegos del género más aclamados de los últimos tiempos. Recibió tan buenas reseñas que se convirtió en uno de los títulos más destacados de 2019. Incluso, aparece en la lista de los mejores títulos de la década pasada, así que vale la pena conseguirlo gratis.

La promoción permitirá a los jugadores obtener la mejor versión del título sin costo alguno. De esta forma podrán ahorrarse más de $300 MXN y disfrutar una aventura que ofrece muchas horas de entretenimiento. Los interesados deben ser rápidos, pues el juego gratis sólo estará disponible por las próximas 24 horas.

Disco Elysium – The Final Cut está disponible gratis en la Epic Games Store

La Epic Games Store decidió consentir a sus usuarios con un obsequio muy especial para la Navidad. Se trata de Disco Elysium – The Final Cut, la edición más completa del RPG de ZA/UM. El título debutó en octubre de 2019 y, en pocos días, fue reconocido como uno de los mejores títulos de aquel año. Recibió reseñas extremadamente positivas en Steam y, posteriormente, también se convirtió en un éxito en consolas.

Los amantes del género consideran que Disco Elysium impulsó el género gracias a su enfoque narrativo y su profundidad psicológica. Fue aclamado por su historia compleja, su profundo sistema de decisiones morales y su atractivo estilo artístico. El título pone a los jugadores en los zapatos de un detective con problemas de adicción y memoria, que debe resolver un asesinato en la ciudad de Revachol.

El RPG fue aclamado por la crítica y los jugadores

Disco Elysium recibió elogios universales y múltiples premios, incluyendo el BAFTA y el reconocimiento como uno de los mejores juegos narrativos de todos los tiempos. La Epic Games Store está regalando la edición The Final Cut, que incluye doblaje completo de voces, nuevas misiones políticas, mejoras en la interfaz y más, por lo que es la versión definitiva del juego.

El RPG forma parte de la temporada de regalos de la tienda, por lo que sólo estará disponible gratis durante 24 horas. Disco Elysium – The Final Cut se podrá conseguir con 100% de descuento en la Epic Games Store hasta las 10:00 AM de mañana, 26 de diciembre, día en que la tienda ofrecerá otro juego gratuito por tiempo limitado.

Disco Elysium es el nuevo juego gratis de la Epic Games Store

Un gran RPG sin futuro

A diferencia de otros juegos de rol, Disco Elysium ofrece una propuesta única donde no hay combates tradicionales. La experiencia se centra en los diálogos, elecciones y el desarrollo interno del protagonista. Debido a esto, muchos consideran que el título es más una novela interactiva que un RPG de corte clásico para PC.

La popularidad del juego se disparó precisamente por su concepto diferente. Ofrece un sistema de habilidades que está diseñado como las voces internas en la mente del protagonista, que dialogan entre sí y revelan sus diversas faceta. Su guion destacó por su fuerte componente filosófico, político y social.

Una franquicia con potencial que se apagó por conflictos internos

A pesar de su enorme popularidad, Disco Elysium se quedó sin futuro debido a que ZA/UM protagonizó una fuerte polémica tras el lanzamiento. Varios miembros clave del equipo original, incluidos el escritor Robert Kurvitz y el artista Aleksander Rostov, denunciaron que fueron despedidos sin justificación.

Las disputas internas y el despido de aproximadamente 25% de los trabajadores del estudio, enterraron los planes para posibles expansiones o una secuela. Si bien ZA/UM se mantuvo en pie, gran parte del talento del juego tomó otros caminos.

