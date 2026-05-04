GTA VI: acusan de crunch a Rockstar Games, y un empleado anónimo afirma que trabajan hasta las 3 de la madrugada para terminar el juego

Un supuesto miembro del equipo de control de calidad se queja de las condicionales laborales en la recta final de Grand Theft Auto VI

Podemos decir con seguridad que GTA VI es el juego más esperado de la década. Si todo avanza según lo previsto, el estreno tendrá lugar el próximo 19 de noviembre de 2026. Pero claro, algunos fans son escépticos y creen que podría haber otro retraso. Parece que los propios desarrolladores de Rockstar están preocupados de no cumplir con el plazo.

De acuerdo con las declaraciones de un supuesto miembro del estudio desarrollador, actualmente el equipo enfrenta un periodo de crunch severo que obliga a los empleados a trabajar hasta las 3 de la madrugada. Este reporte generó indignación en la comunidad y una vez más despertó preocupaciones sobre las condiciones laborales que se viven en la industria.

Para nadie es secreto que Rockstar Games es infame por las extenuantes jornadas laborales a las que sometió a sus equipos de desarrollo durante la producción de sus últimos proyectos. El caso de Red Dead Redemption 2 fue particularmente grave, pues entrevistas e informes revelaron que algunos empleados trabajaron hasta 100 horas semanales.

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Meses antes del lanzamiento de GTA VI, acusan a Rockstar Games de crunch

Ahora, parece que la historia se repite con GTA VI. Hace algunos días, la comunidad notó algunas reseñas interesantes en Glassdoor, una plataforma de búsqueda de empleo y reclutamiento en el que los miembros pueden compartir sus experiencias laborales. Lo que pasa es que 2 opiniones destacan un supuesto problema de crunch en la compañía detrás del juego de mundo abierto.

La primera reseña se publicó el 30 de abril, donde un antiguo tester de Washington D.C. le otorgó a Rockstar Games una calificación de 5 estrellas y destacó que la tecnología e innovación de estudio son las mejores de la industria, pero también señaló que había “días frenéticos” y “trabajos intensivos”.

Por otra parte, la segunda opinión es mucho más severa. Un supuesto analista de control de calidad en el equipo de Rockstar Games en India, con sede en Bangalore, le otorgó a la compañía un puntaje de 2 estrellas. La reseña se tituló “proyectos emocionantes, pero carga de trabajo y expectativas poco realistas”.

Un empleado anónimo de la plataforma Glassdoor acusó públicamente a Rockstar Games, estudio de GTA VI, de crunch

En el texto, el empleado anónimo afirma que el estudio detrás de Grand Theft Auto VI espera que los miembros trabajen horas extra sin paga, y destaca que el horario laboral se volvió muy caótico desde el mes pasado. Según explica, algunos compañeros tuvieron que trabajar hasta las 3 de la madrugada, incluso después de acabar sus turnos matutinos.

El analista remarca que la gerencia espera que el equipo termine tareas que normalmente requieren 5 o 6 meses de trabajo en un lapso de 2 o 3 meses, y señala que presentar una queja al jefe del departamento es inútil.

“Disfruté mi trabajo aquí el año pasado, pero las últimas semanas afectaron mucho mi salud mental. Por favor, tengan paciencia con nosotros… también somos humanos”.

¿Grand Theft Auto VI sufrirá un retraso de último minuto?

Hay que tomar estas declaraciones con cautela. Y es que Glassdoor es una plataforma que permite a los usuarios compartir opiniones de forma anónima, y ni siquiera es necesario que verifiquen que trabajan en una compañía o establecimiento para escribir una reseña. Así pues, es imposible verificar la autenticidad de estas declaraciones.

Y en caso de que los señalamientos sean precisos, es importante enfatizar que el supuesto empleado pertenece al equipo de control de calidad en Bangalore, India. Tampoco es posible saber si una situación similar se vive en el resto de la agrupación que trabaja en Grand Theft Auto VI.

Otras reseñas de Glassdoor para el mismo puesto y ubicación mencionan que la compañía ofrece un buen equilibrio entre la vida laboral y personal, pero también es cierto que esas publicaciones son antiguas. Y según las acusaciones recientes, el periodo de crunch empezó hace aproximadamente un mes.

Rockstar Games haría todo lo necesario para que Grand Theft Auto VI se estrene en 2026

De cualquier forma, lo mejor será esperar hasta que la compañía se pronuncie sobre el tema. Recientemente, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, bromeó con que decenas de personas fingirán estar enfermas en noviembre para jugar GTA VI, lo que parece descartar la idea de que habrá otro retraso. También aseguró que la campaña de marketing iniciará pronto.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas acusaciones? Déjanos leerte en los comentarios.

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