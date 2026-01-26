GTA VI no tendría edición física de lanzamiento: Rockstar quiere evitar filtraciones, asegura fuente confiable

GTA VI es el videojuego más esperado de la historia, pero el hype es tan grande que Rockstar Games podría tomar decisiones polémicas para proteger su obra. Los últimos meses no han sido fáciles para la próxima entrega de la franquicia. Se anunció un nuevo retraso, aunque ya se cuenta con fecha de lanzamiento, y hay problemas internos en las oficinas de Rockstar North. Parte de ello tiene que ver con supuestas filtraciones que surgieron desde su propio personal. Ahora, nueva información refiere que la compañía buscaría cubrir todos los frentes, incluso el de los jugadores al prescindir de una edición física de lanzamiento.

El hype por GTA VI se está saliendo de toda proporción

GTA VI no tendría edición física de lanzamiento, revela fuente confiable

De acuerdo con el insider “Graczdari” del medio polaco PPE.pl (vía VGC), Rockstar podría dar una sorpresa desagradable para los fans del formato físico.

Según información de primera mano, dado que es alguien relacionado con la venta y distribución de copias físicas, Take-Two no planea lanzar una edición de GTA VI en disco para PS5 y Xbox Series X, al menos no de lanzamiento.

Aunque es un hecho que el mercado se dirige hacia lo digital de forma acelerada, Take-Two y Rockstar tendrían una razón más importante para tomar esa decisión.

Los informantes de “Graczdari” aseguran que las compañías quieren evitar cualquier filtración de GTA VI por parte de los jugadores. En años recientes, las cadenas de distribución de copias físicas, junto con las tiendas en línea y servicios de paquetería, envían el juego a los compradores días o incluso un par de semanas antes del lanzamiento.

Es por eso que en cada lanzamiento importante los estudios y editores recomiendan evitar spoilers pues ya hay jugadores con una copia y juegan de inmediato. Ya que esto es difícil de frenar, Rockstar optaría por lanzar la edición física posterior al 19 de noviembre pues sabe de la importancia de su juego para la industria y millones de fans. Sin embargo, el reporte se complementa con información que preocupa.

Rockstar no quiere filtraciones porque alguien obtuvo una copia de GTA VI antes del lanzamiento

El esperado título de Rockstar podría tardar semanas o hasta meses para tener edición en disco

Posteriormente, el reporte señala que la información en el interior del sector de distribución y venta de copias físicas se encuentra en medio de la especulación.

Al respecto, el insider señala:

“Cada vez escuchamos más que la versión física no se lanzará simultáneamente con la versión digital para evitar filtraciones. Estamos recibiendo informes contradictorios: algunos dicen que la versión física llegará 3 o 4 semanas después del lanzamiento digital, mientras que otros dicen que no ocurrirá hasta principios de 2027. Habrá más información disponible a mediados de febrero”.

Cabe mencionar que “Graczdari” cuenta en su historial con un récord positivo de filtraciones sobre la industria de los videojuegos. Las más recientes fueron el port de Sonic Racing: CrossWorlds para Switch 2 y la versión de PS5 de Microsoft Flight Simulator.

