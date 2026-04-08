Halo: Campaign Evolved ya tendría fecha de estreno y su debut podría estar cerca, según filtración

El remake del clásico de Microsoft debutará para PS5, Xbox y PC en 2026, y una nueva pista adelanta la posible ventana de lanzamiento

La revelación oficial de Halo: Campaign Evolved fue una de las sorpresas más gratas del año pasado. El anuncio original nos permitió ver un poco de la jugabilidad y conocer los primeros detalles de la nueva versión del querido FPS. Tristemente, en aquel momento no se respondió una de las preguntas más importantes: ¿cuándo debutará este remake?

Aunque deberemos ser pacientes y esperar a que Microsoft aborde esa y otras cuestiones que aún están en el aire, un usuario en redes sociales se adelantó a la compañía y compartió lo que parece la fecha de estreno. Además, reveló cuándo empezaría el supuesto acceso anticipado.

El estudio responsable del proyecto reveló que la versión modernizada del clásico de 2001 debutará en algún momento de 2026, lo que es apropiado si consideramos que este año se cumple el 25.° aniversario de la franquicia; sin embargo, la fecha oficial de lanzamiento permanece como un misterio.

Video relacionado: los lanzamientos más esperados de 2026

Halo: Campaign Evolved debutaría en julio y tendría acceso anticipado

Ante la falta de más información de carácter oficial, el usuario grunt.api, quien es uno de los dataminers más reconocidos en la comunidad, publicó recientemente un mensaje críptico que, supuestamente, revela cuándo debutará Halo: Campaign Evolved.

Para dar con la respuesta, primero hay que resolver un confuso problema matemático que incluye 2 ecuaciones: “EA: (18 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1” y “OR: (8 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1”. La comunidad especula que “EA” hace referencia al acceso anticipado y “OR” significa la fecha de lanzamiento oficial.

Jugadores mucho más inteligentes que nosotros dieron con la respuesta y descubrieron que, según la supuesta filtración, Halo: Campaign Evolved debutará el martes 28 de julio de 2026. Por otra parte, el periodo de acceso anticipado, que presumiblemente será exclusivo para aquellos que compren alguna edición especial del juego, abrirá sus puertas el 23 de julio.

El remake de Halo debutará en julio de 2026, según filtración que comparte la posible fecha de lanzamiento

Jason Schreier, una de las fuentes más confiables en la industria del gaming, aseguró a principios de este año que Microsoft posiblemente se vio en la necesidad de mover la fecha de estreno de Halo: Campaign Evolved para evitar coincidir con el omnipresente GTA VI, que debutará a mediados de noviembre.

Con esto en mente, un debut en verano parece una posibilidad muy factible. grunt.api tiene un historial sólido en lo que se refiere a filtraciones de la franquicia, así que al menos vale la pena mirar con lupa su publicación. Eso sí, es pertinente recordar que esta información aún no está confirmada por Xbox y, por lo tanto, debe tomarse como un simple rumor.

EA: (18 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1

OR: (8 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1 pic.twitter.com/8DDc6askw5 — grunt.api (@gruntdotapi) April 8, 2026

Xbox revelaría muy pronto la fecha del remake de Halo

Aunque esta filtración es muy emocionante, lo mejor será moderar las expectativas y esperar un anuncio formal. Afortunadamente, todo parece indicar que deberemos esperar tan sólo un par de semanas para conocer la fecha de estreno oficial.

Por si lo olvidaron, vale la pena destacar que el Xbox Game Showcase 2026 se llevará a cabo el 7 de junio. Es probable que Microsoft aproveche el evento para ompartir nuevos detalles sobre Halo: Campaign Evolved. Además, se sabe de antemano que Gears of War: E-Day hará acto de presencia en la transmisión en vivo.

El remake del videojuego de 2001 debutará para Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5, lo que marcará el fin de la exclusividad. A pesar de la reacción negativa de algunos fanáticos, Max Szlagor y Damon Conn, miembros del estudio desarrollador, revelaron que el lanzamiento multiplataforma permitirá crear una comunidad más grande.

Halo: Campaign Evolved perderá la exclusividad y será la primera entrega de la franquicia que llegará a PlayStation 5

Pero cuéntanos, ¿cuándo crees que debutará la nueva versión del clásico FPS? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Halo: Campaign Evolved.

Video relacionado: El rescate de Halo: Xbox toma medidas drásticas, ¿pero es muy tarde?

Fuente