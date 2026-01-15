Hytale es el éxito del momento en PC, pero ¿llegará a consolas y móviles? Hypixel responde a jugadores de PlayStation, Xbox, Switch, iOS y Android

El competidor de Minecraft es el primer juego viral de 2026 y ya es un fenómeno global

Cual meteorito, 2026 inició con un impacto fuerte en la industria de los videojuegos. Hytale es el primer título viral del año y en las últimas horas se volvió el juego del momento a nivel global. Muchos lo consideran la competencia de Minecraft y piensan que tiene elementos suficientes para mantenerse y triunfar en el mercado ante ese monstruo de Mojang y Microsoft. Sin embargo, su acceso anticipado solo está disponible en PC y es un hecho que para sobrevivir debe llegar a otras plataformas. ¿Llegará a consolas y dispositivos móviles? El estudio ya respondió.

Jugadores de consolas esperan la llegada de Hytale

¿Hytale llegará a consolas?

Cuando un videojuego se vuelve viral, todo el mundo desea jugarlo. En la era actual del gaming, es importante aprovechar el momento de mayor popularidad y esto puede realizarse con un lanzamiento en otras plataformas.

En el caso de Hytale, el exitoso competidor de Minecraft desarrollado por Hypixel, ya hay cuestionamientos sobre su lanzamiento en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Por el momento, el sandbox de fantasía y bloques en 3D lanzó su acceso anticipado en PC, pero solo en esa plataforma. Sin embargo, hay noticias importantes para los usuarios de consola.

En una sesión de preguntas y respuestas, Patrick Derbic, director ejecutivo de Hytale, aseguró que el juego sí está planeado para llegar a consolas. Lamentablemente, esto no sucederá tan rápido como se espera, pues la prioridad en este momento es tener una buena experiencia antes de la version 1.0:

“No, el acceso anticipado de Hytale solo será en PC (MAC y Linux aún por determinar). Estamos planeando un lanzamiento para consolas en una fase posterior, pero esto requiere mucho trabajo en sistemas backend para que esto sea realidad, así que no es algo en lo que queramos invertir recursos ahora mismo. Por ahora, nos gustaría centrarnos primero en hacer un buen juego”.

Dicho esto, hay confirmación de que Hytale sí llegará a consolas, pero tendrá que pasar algo de tiempo para que eso suceda. El estudio pulirá el juego en el futuro a corto y mediano plazo antes de pensar en los sistemas de Sony, Microsoft y Nintendo.

Hytale es el juego del momento

¿El competidor de Minecraft llegará a móviles?

La siguiente pregunta que se hacen los jugadores es si Hytale llegará a dispositivos móviles. Esa es otra perspectiva ambiciosa, pues hablamos del mercado más grande que tiene la industria de los videjuegos.

Sin embargo, Hypixel no ha dado ningún tipo de información sobre alguna versión de Hytale para dispositivos iOS y Android. De lo anterior se desprende que, por el momento, solo está la versión de PC y se contempla su próximo lanzamiento en consolas.

Cabe recordar que se trata de un proyecto que estuvo al borde de la desaparición. El desarrollo inició en 2015 con el apoyo de Riot Games. El juego lucía tan prometedor que en 2020 la compañía de League of Legends compró al estudio Hypixel.

Lamentablemente, en junio de 2025 Riot canceló el desarrollo de Hytale y se temió lo peor. Pese a ello, en noviembre de 2025, Simon “Hypixel” Collins-Laflamme, fundador del estudio, compró la IP a Riot y reinició el desarrollo, hecho que hoy tiene al proyecto en la cima.

