inXile reconoce error en las copias gratis de Wasteland Remastered en Xbox y PC: las retirará de las librerías de los jugadores, pero dará una solución sin costo

El estudio responde a la altura para los usuarios que aprovecharon el glitch y la comunidad lo celebra

Hace un par de semanas, las redes sociales alertaron sobre un juego gratuito para Xbox y PC: Wasteland Remastered. Todo era tan bueno como ir a la tienda de Xbox y reclamar el juego de rol para que se añadiera a la librería de usuario. Como en la mayoría de los casos, se trató de un error y la comunidad lo aprovechó.

El detalle es que, en años recientes, las compañías no suelen ser tan condescendientes con este tipo de situaciones y dado el control que tienen sobre las plataformas digitales, simplemente retiran la copia o la dejan inservible. Sin embargo, este es un caso diferente, pues inXile reconoció el error y ofreció la mejor solución para los jugadores.

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Las copias gratuitas de Wasteland Remastered fueron un error

Las copias gratis de Wasteland Remastered fueron un error y se retirarán de las librerías de los jugadores

Primero, la mala noticia. Hace unos momentos, la cuenta oficial de inXile Entertainment en X reconoció que lo sucedido hace un par de semanas fue un error. Las copias “gratis” de Wasteland Remastered no eran tales.

El estudio especializado en juegos de rol aceptó que muchos jugadores reclamaron el juego antes de que se solucionara el glitch. Esto significa que la copia digital existe, desde ese entonces, en las librerías de los usuarios.

Dicho esto, se informó que, tras resolver el problema a nivel técnico, las copias de Wasteland Remastered que se reclamaron por esa vía no se pueden jugar. Al tratar de hacerlo en Xbox o PC, el sistema no permite acceder al juego, pues lo considera como una compra no realizada.

Asimismo, el estudio advirtió a los jugadores que, en las próximas horas, o días, la copia digital se retirará de sus librerías de usuario ya que el archivo no funcionará en sus consolas o computadoras.

A couple weeks ago an error made Wasteland Remastered free on the Microsoft/Xbox Store, but what people snagged before we fixed the glitch can’t actually be played. So, we’re giving them one that can.



If you were lucky enough to redeem it, you’ll soon see the (non-working) game… — inXile (@inXile) April 29, 2026

El estudio responde ante su error y ofrecerá esta solución sin costo para los jugadores

Ahora, la buena noticia. inXile informó que una vez que se retiren las copias digitales de Wasteland Remastered que se reclamaron de forma gratuita por error, ofrecerá una excelente solución a los jugadores.

El estudio informó que ofrecerá una copia digital del juego sin costo para quienes aprovecharon el error. Sin embargo, el proceso no es el tradicional de ir a la tienda de Xbox o PC de Microsoft y reclamar el título.

En este caso, si eres un jugador que obtuvo el juego por esta vía, tendrás que entrar en tu perfil de usuario y ahí dirigirte hacia la pestaña de “ofertas y créditos”. Una vez que se haga el proceso de retirar la copia inválida, será cuestión de tiempo para que la copia jugable aparezca en este apartado y, entonces sí, podrás jugar el título de rol sin problemas y sin que te haya costado un centavo.

Port si no lo sabes, Wasteland Remastered se trata de la versión remasterizada del clásico de rol post apocalíptico de 1988 creado por Brian Fargo. A este juego, se le considera el abuelo de Fallout, pues sentó bases que se usaron en 1997 para dar vida al otro clásico que sigue hasta nuestros días.

Al final, sí habrá copia gratis de este juego de rol

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