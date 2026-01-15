Jugadores descubren cómo obtener 800 PaVos gratis en Fortnite en una reciente colaboración con el juego Formas Tontas de Morir

La comunidad está vuelta loca en busca de la moneda virtual, pero al parecer se trata de un error que podría corregirse pronto

Es probable que en los últimos años escuches a los gamers jóvenes hablando una y otra vez de PaVos. La moneda virtual de Fortnite es objeto del deseo de todo jugador pues con ella puedes comprar contenido, skins, tags, emotes y hasta el Pase de Batalla en turno. Para obtenerlos hay que gastar dinero real, pero de vez en cuando hay situaciones que se salen de control y permiten que ls jugadores puedan obtener unos cuantos, sin costo, aunque solo sea por tiempo limitado y, probablemente por un error. Tal es el caso del reciente descubrimiento de la comunidad en la colaboración con el juego Formas Tontas de Morir.

¿PaVos gratis en Fortnite?

¿Cómo obtener PaVos gratis para Fortnite con la colaboración de Formas Tontas de Morir?

En las últimas horas, jugadores de Fortnite compartieron en redes sociales un método para obtener hasta 800 PaVos gratis. Al parecer, se trata de un error en el sistema de la plataforma de Epic Games que resulta en la obtención de la moneda virtual para su Battle Royale.

De acuerdo con los testimonios de los usuarios, la clave se encuentra en la reciente colaboración con el juego Formas Tontas de Morir. En este momento, es posible adquirir este título para móviles de forma gratuita pues tiene 100% de descuento en la Epic Games Store.

Aquellos usuarios de la tienda de Epic que obtengan el juego gratis desde hoy y hasta el 22 de enero, recibirán un paquete de contenido para Fortnite.

El detalle es que los jugadores descubrieron que, al reclamar Formas Tontas de Morir desde los respectivos enlaces de iOS y Android, la cuenta de usuario recibe 800 PaVos.

Dicho esto, la comunidad asegura que el método es el siguiente:

Reclama el juego desde un enlace (Android / iOS)

Verifica en Fortnite que ya hayan dado los cosméticos de Formas Tontas de Morir

Sal de Fortnite

Reclama el juego desde otro enlace (Android / iOS)

Regresa a Fortnite

Si funcionó, habrá 800 PaVos en tu cuenta

Aprovecha el bug y obtén PaVos gratis

¿Podrás mantener los PaVos o Epic Games te los quitará?

Un detalle a tomar en cuenta es que todo indica que este proceso para obtener PaVos gratis para Fortnite es producto de un error en el sistema de Epic Games.

La comunidad recomienda a los usuarios que no gasten la moneda virtual de inmediato y dejen pasar algunos días. La expectativa es que, en caso de que sea algo fuera de los lineamientos de Epic, simplemente retiren los PaVos de las cuentas sin sancionar al jugador.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de algún baneo de cuenta, y es muy pronto para reportar lo que sucede con la moneda virtual obtenida de esta forma. Finalmente, considera que estás aprovechando un bug y es probable que Epic tome cartas en el asunto para retirar los PaVos obtenidos por esta vía, aunque también podrías salirte con la tuya.

