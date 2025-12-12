KRAFTON y los creadores de The Ascent presentan NO LAW, un ambicioso shooter RPG en mundo abierto

Por Víctor Rosas el 12 de diciembre de 2025

Durante The Game Awards 2025, KRAFTON reveló NO LAW, una nueva apuesta de mundo abierto que mezcla rol y disparos en primera persona en un escenario con temática Cyberpunk. El proyecto está a cargo de Neon Giant, el estudio sueco conocido por The Ascent, y llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

NO LAW

¿Qué es NO LAW?

El juego pone al jugador en el papel de Grey Harker. Se trata de un exsoldado que intenta dejar atrás la guerra refugiándose en una vida tranquila hasta que un violento giro del destino lo obliga a retomar sus viejas habilidades.

A partir de ese momento, deberá recurrir a su experiencia en operaciones encubiertas y a un arsenal altamente personalizable para recuperar lo que le arrebataron.

La historia transcurre en Port Desire, una enorme metrópolis portuaria construida en acantilados frente a un mar turbulento. Su estética mezcla decadencia, luces de neón y variedad de personajes con un sentido extraño de la moral.

Desde jardines elevados hasta oscuros callejones, cada zona del mapa reacciona a las decisiones del jugador, convirtiendo la ciudad en un escenario vivo que se adapta a su forma de jugar.

Cada decisión importa, asegura Neon Giant

NO LAW propone un enfoque donde las elecciones pesan. Apoyar a un aliado, borrar del mapa a un enemigo o resolver situaciones con sigilo o fuerza bruta no sólo altera el curso de la misión, sino también la forma en que Port Desire responde.

El estudio promete que cada partida presentará nuevos desenlaces, relaciones y oportunidades, reforzando su identidad como shooter inmersivo con carga narrativa.

El título ofrece combates intensos en primera persona y una amplia libertad para encarar cada desafío. Se podrá recurrir a mejoras militares avanzadas, gadgets de ciencia ficción y movimientos verticales que abren múltiples estrategias.

La meta es que cada misión se sienta como una historia personal de venganza y supervivencia. Al respecto, Claës af Burén, director general del estudio, declaró:

“Con The Ascent establecimos nuestra base para construir mundos y sistemas. Este proyecto lleva todo eso a una escala mucho mayor, más reactiva y más personal que cualquier cosa que hayamos hecho antes”.

