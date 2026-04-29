¿L.A. Noire podría regresar con una nueva entrega? Director de Take-Two Interactive da esperanza a los fans de la franquicia olvidada

El exitoso videojuego de Team Bondi y Rockstar Games debutó en 2011, y los jugadores aún piden una secuela

Sí, lo sabemos: todo el mundo espera el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Dicho esto, es innegable que Rockstar Games tiene en su catálogo otras franquicias que, tristemente, permanecen en un eterno letargo. Uno de las sagas aparentemente olvidadas es L.A. Noire.

El título original debutó en aquel lejano 2011 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. La historia ambientada en 1947 se enfoca en Cole Phelps, un exmilitar que se desempeña como agente del Departamento de Policía de Los Ángeles. Mientras resuelve casos por toda la ciudad, el oficial descubre una enorme red criminal.

Aunque fue incapaz de igualar el éxito de la serie GTA, este proyecto de Team Bondi y Rockstar Games recibió calificaciones muy positivas y creó una comunidad muy apasionada a su alrededor. Tristemente, la franquicia está enlatada y su futuro luce incierto. Eso sí, hay un pequeño rayo de esperanza.

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Jefe de Take-Two ilusiona a los fans de L.A. Noire

Durante su intervención en la conferencia iicon que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos, Strauss Zelnick, actual director ejecutivo de Take-Two Interactive, habló sobre diversos temas relacionados con GTA VI. En el evento se abordaron las preocupaciones sobre el precio de la nueva entrega y su fecha de lanzamiento.

En un momento de la charla, la franquicia L.A. Noire salió a colación. Lo que pasó es que la periodista Jenny Maas de Variety le preguntó al jefe de la compañía matriz de Rockstar Games si tenía planes de producir algún proyecto relacionado con la franquicia protagonizada por Cole Phelps.

Aunque todo indica que una nueva entrega de la saga no está en la mesa de planeación ni es una prioridad para el equipo, Strauss Zelnick dio esperanza a los fanáticos y afirmó que están al tanto de que tienen un gran catálogo de propiedades intelectuales. También enfatizó que siempre piensan en cuáles sagas se podrían retomar, pero se negó a realizar algún anuncio al respecto.

Strauss Zelnick dejó la puerta abierta a una secuela de L.A. Noire

“En términos generales, consideramos hacer algo en el futuro con toda nuestra propiedad intelectual. No hay algo que anunciar específicamente sobre L.A. Noire, y si lo hubiera, sería Rockstar quien lo revelaría, no yo. En cualquier caso, con respecto a nuestras IP clásicas, los equipos siempre analizan lo que tenemos y siempre pensamos en ello”, comentó el jefe de Take-Two.

¿Quién podría hacer el nuevo L.A. Noire?

Para cerrar el tema, Strauss Zelnick señaló que, para que algo sucediera en torno a la franquicia, necesitarían un “equipo apasionado” para trabajar en dicho proyecto. Por supuesto, es fácil asumir que una gran cantidad de los trabajadores de la compañía tienen su atención en GTA VI, cuyo debut sigue previsto para noviembre de 2026.

Team Bondi, estudio responsable de L.A. Noire, cerró sus puertas poco después del lanzamiento de la entrega original. Brendan McNamara, quien se desempeñó como guionista del juego de temática policial y director creativo del estudio, se marchó y finalmente fundó Video Game Deluxe, una compañía que fue adquirida por Take-Two a principios de 2025.

Este equipo trabajó en los ports para dispositivos móviles de GTA: The Trilogy y fue el responsable de L.A. Noire: The VR Case Files, una adaptación del juego original para realidad virtual. Por supuesto, este estudio parece el candidato perfecto para retomar la franquicia con una hipotética secuela o una nueva entrega de la franquicia

L.A. Noire: The VR Case Files es el último juego de la franquicia

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