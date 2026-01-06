La histórica presentación de Xbox con Bill Gates y The Rock cumple 25 años. ¿Cuánto ha cambiado la marca de Microsoft desde entonces?

Un cuarto de siglo de aquel evento que marcó al mundo de los videojuegos

El tiempo pasa rápido y eventos de videojuegos que consideramos recientes en realidad ya son históricos. Uno de ellos cumplió hoy 25 años, aunque no lo creas, y se considera uno de los momentos más emocionantes del gaming moderno. Hablamos por supuesto de la presentación oficial de Xbox con el modelo que saldría al mercado en 2001. No solo se trató de ver al nuevo competidor de Nintendo y PlayStation, también de las 2 figuras que hicieron los honores: Bill Gates y el famoso luchador y actor Dwayne “The Rock” Johnson.

The Rock y Bill Gates presentaron el modelo final de Xbox durante el CES 2001

La presentación oficial de Xbox cumple 25 años y The Rock la recuerda con cariño

Un 6 de enero de 2001 en pleno CES de aquel año, Microsoft dio un golpe sobre la mesa de la industria de los videojuegos. Bill Gates, líder, director general y figura icónica de la compañía subió al escenario junto con la entonces figura de la WWE, The Rock.

Ambos presentaron al mundo el modelo definitivo de Xbox, la primera consola de Microsoft. Un hardware de gran tamaño para la época (pero también más poderoso) con una X en la parte superior y el mando oficial anunciaron la llegada del nuevo competidor.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, Dwayne “The Rock” Johnson recordó con cariño ese momento en la historia de los videojuegos:

“Un momento histórico y genial con Bill Gatesy el tipo famoso por solo usar riñonera. Ese día revelamos Xbox al mundo por primera vez. Desde entonces, Bill y yo hemos hecho twinning (vestirse igual) y bebido tequila ¡Qué viaje para Xbox!”.

Pretty cool historical moment with @BillGates and the fella who’s famous for only wearing a fanny pack. As we revealed @Xbox to the world for the very first time. Bill and I have been broad banning, twinning and tequila drinking ever since 🤣🥃 🎮

What a journey for Xbox 👍🏾👊🏾 https://t.co/v4kwhO8fkv — Dwayne Johnson (@TheRock) January 7, 2023

¿Qué cuenta Xbox 25 años después?

Un cuarto de siglo después, Xbox es muy diferente a lo que fue en el inicio de su carrera. La marca de Microsoft comenzó dentro del modelo tradicional de consolas y aseguró exclusividades.

El periodo de aprendizaje con su primera consola sirvió para sentar las bases del éxito que vendría después con el Xbox 360. Franquicias como Halo y Gears of War se volvieron enormes y dieron identidad a la marca. También se recuerdan los aportes del primer Xbox a la industria, como el estándar del disco duro y la conectividad a Internet, algo que no era tan accesible ni inmediato con Nintendo y PlayStation, al menos no en Occidente.

Sin embargo, la previa al lanzamiento de la tercera consola, Xbox One, trajo problemas graves cuyas consecuencias resuenan hasta la fecha. El enfoque multimedia, la conexión obligatoria a la red y la debacle de sus principales franquicias fueron golpes duros.

Hoy todo puede ser un Xbox

Actualmente, Xbox mantiene su presencia en consolas con Series X|S, pero sus ventas son muy bajas. A la par, la estrategia de Xbox Game Pass y el juego en la nube no funcionó como se esperaba y se tuvo que dar un paso polémico. Hoy, las IP de Microsoft no son exclusivas y pueden salir en PlayStation, Nintendo y otras plataformas competidoras.

El futuro indica que una nueva consola está en camino, pero no hay certidumbre a mediano y largo plazo pues el entorno no es favorable. Pese a ello, siempre quedan los recuerdos y siempre es bueno tenerlos presentes pues aquel 6 de enero de 2001 lució como una nueva y emocionante era para el gaming.

