La nueva expansión del JCC Pokémon, Megaevolución-Equilibrio Perfecto, ya tiene fecha de lanzamiento y tendrá cartas de Leyendas: Z-A

Los jugadores podrán probar las nuevas cartas en los torneos de prelanzamiento

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon lleva 3 décadas siendo un éxito mundial y su escena de competidores y coleccionistas es impresionante. Esto es posible gracias a las constantes actualizaciones de contenido, nuevos paquetes de cartas inspiradas en la actualidad de la franquicia y un circuito de competencia global. 2026 tiene apenas unos días, pero ya hay noticias emocionantes para los fans y hoy se reveló la fecha de lanzamiento de su nueva y atractiva expansión.

Megaevolución-Equilibrio Perfecto, la próxima expansión del JCC Pokémon

¿Cuándo debuta la expansión Megaevolución-Equilibrio Perfecto del JCC Pokémon?

The Pokémon Company International confirmó el lanzamiento de Megaevolución-Equilibrio Perfecto, la próxima expansión del JCC Pokémon, que estará disponible a nivel mundial el 27 de marzo de 2026.

La primera novedad de la expansión del Juego de Cartas Coleccionable Pokémon, es que introduce, por primera vez, cartas inspiradas en Leyendas Pokémon: Z-A, el reciente videojuego de la franquicia. Además, se trata de la primera expansión de la serie Megaevolución ambientada en Luminalia, la misma ciudad donde se desarrolla la historia del nuevo título de Pokémon.

Asimismo, se anunció que habrá 4 Pokémon ex Megaevolución inéditos:

Mega-Zygarde ex

Mega-Starmie ex

Mega-Clefable ex

Mega-Skarmory ex

Estas cartas se caracterizan por contar con ataques muy poderosos, pero también representan un gran riesgo estratégico. Al quedar fuera de combate, el rival obtiene 3 cartas de Premio.

La expansión tendrá cartas inspiradas en Leyendas Pokémon: Z-A

¿Cuáles son las cartas destacadas de esta expansión?

Megaevolución-Equilibrio Perfecto incluirá:

4 Pokémon ex Megaevolución

9 Pokémon ex

11 cartas de rareza Rara Ilustración

18 cartas de Pokémon y Entrenador de rareza Rara Ultra

6 cartas de Pokémon y Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Los jugadores podrán conseguir estas cartas a través de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones especiales.

Los fans podrán probar Megaevolución-Equilibrio Perfecto antes de su lanzamiento

Finalmente, se informó que la expansión se podrá jugar en los torneos de Prelanzamiento de Play! Pokémon, que comenzarán el 14 de marzo de 2026 en tiendas independientes.

Por su parte, la versión digital estará disponible desde el 26 de marzo de 2026 en la aplicación JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Los entrenadores podrán coleccionar y combatir con los nuevos Pokémon ex Megaevolución, además de obtener recompensas dentro del juego.

