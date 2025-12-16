Larian Studios confirma el uso de IA generativa para Divinity, pero su director asegura que al final todo el contenido será creado por humanos

Swen Vincke reveló que hay cierta resistencia en el estudio respecto al uso de esta tecnología

La gran sorpresa de The Game Awards 2025 fue Divinity. Aquel monolito que apareció en el desierto fue una gran manera de crear expectativa y en el evento se confirmó que es el siguiente proyecto de Larian Studios. El equipo ganador del GOTY 2023 con Baldur’s Gate 3 ya prepara su nuevo videojuego de rol, pero lo hace en una época marcada por el ascenso de la IA. Cada vez son más los estudios que apuestan por esta tecnología, pero cada uno define sus límites y en este caso parecen estar bien marcados.

NO TE LO PIERDAS: Brian Fleming, cofundador de Sucker Punch, deja la compañía tras casi 30 años ¿Quiénes serán los nuevos líderes del estudio de Ghost of Yotei?

Divinity fue la gran sorpresa de TGA 2025

Divinity: Larian confirma uso de IA generativa, pero ¿Hasta dónde?

Durante una entrevista con Jason Schreier de Bloomberg, Swen Vincke, director general de Larian Studios, habló sobre el proceso de desarrollo de Divinity.

Uno de los temas a tratar fue el uso de las herramientas de IA. En los últimos meses, algunas voces de la industria como Tim Sweeney de Epic Games se mostraron a favor de la adopción de esta tecnología. Desde su perspectiva, es momento de que se normalice su uso, pero también de que haya transparencia en cuanto a sus alcances.

En ese sentido, el directivo de Larian específico el papel de la IA en la creación de Divinity. Aseguró que todo el contenido del RPG será creado por humanos y actualmente usan la inteligencia artificial para explorar ideas, realizar presentaciones, desarrollar arte conceptual y escribir textos en borrador.

“Todo son actores humanos; lo estamos escribiendo todo nosotros mismos”, señaló Swen Wincke. Sin embargo, reconoció que hay cierta resistencia en el estudio respecto a la IA, pero encontraron un punto medio: “creo que a estas alturas todos en la empresa están más o menos de acuerdo con la forma en que la estamos usando”.

The gods are silent. Rivellon bleeds. New powers stir.⁰

Built by the team who brought you Baldur's Gate 3, Larian Studios unchains its ambitions to bring you an RPG with greater breadth & depth than ever before. pic.twitter.com/96C8TKa5lO — Divinity (@divinity) December 12, 2025

El estudio se volvió más grande y eficiente para reducir tiempos de desarrollo, aunque no hay presión para los creativos

El éxito no pasa desapercibido y las nuevas metas requieren mayores recursos. Divinity es un proyecto ambicioso y para su creación se requiere mayor fuerza laboral.

Al respecto, el jefe de Larian Studios mencionó 2 situaciones por las que atraviesa el estudio y el proyecto. Primero, está el nuevo tamaño de la compañía, algo que trae consigo nuevas dificultades:

“Tengo que ser grande, de lo contrario no puedo hacer mi videojuego. Con el crecimiento surgen de repente un montón de responsabilidades que no pensabas que ibas a tener, pero las tienes y luego haces lo mejor de ellas. El tamaño te expone a nuevos problemas que no podrías imaginar que existieran”.

Luego, está el tiempo de desarrollo. En la actualidad, los grandes proyectos requieren mínimo 5 años para su lanzamiento. Es labor de cada estudio encontrar un punto de equilibrio en pro de la eficiencia.

En el caso de Divinity, el director de Larian reveló que encontraron una manera de avanzar más rápido con la creación de misiones. Los desarrolladores las hacen en paralelo y no de forma lineal, pero esta forma no está libre de sus propios retos:

“El proceso creativo en sí es algo que no se puede acelerar. La gente subestima cuántas veces estamos implementando algo y nos damos cuenta a medio camino que simplemente no va a funcionar.”

ENTÉRATE: Estos son los peores 10 juegos de 2025, según Metacritic: hay una franquicia de Nintendo en el top

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.