Las celebraciones del 4/20 llegan a GTA Online con el modo Supervivencia pacheca y nuevas bonificaciones

El festejo más psicodélico del año ya inició en el juego de Rockstar Games

Las celebraciones del 4/20 llegan con fuerza a GTA Online desde hoy y hasta finales de mes. Este año el juego convierte el sur de San Andreas en un festival de recompensas, caos y humor psicodélico.

Bajo el sello de LD Organics, el evento especial no se guarda nada: durante varios días, los jugadores podrán multiplicar sus ganancias. Esto mientras participan en actividades temáticas que van desde repartos de mercancía hasta enfrentamientos con enemigos tan absurdos como alienígenas o pollos armados.

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GTA Online celebra el 4/20 con un nuevo modo

El plato fuerte de la actualización es el nuevo modo Supervivencia pacheca. Se trata de una variante temporal que apuesta por lo surrealista y lo frenético. Sobrevivir a oleadas de enemigos pondrá a prueba la resistencia de los jugadores y también les permitirá obtener recompensas muy por encima de lo habitual.

La experiencia encaja con el tono irreverente que caracteriza al evento, donde el exceso es la norma y las recompensas alcanzan cifras poco comunes dentro del juego.

A la par, el negocio de la marihuana se convierte en uno de los ejes principales de la semana. Las ventas a dealers y las misiones de reparto de Smoke on the Water reciben importantes multiplicadores de GTA$ y RP. Esto abre la puerta a ganancias masivas para quienes decidan centrarse en este tipo de actividades.

También se suman bonificaciones adicionales en contenidos clásicos como las misiones de Primera y Segunda dosis, viajes cortos o los trabajos con Lamar, reforzando la idea de que prácticamente cualquier actividad puede resultar rentable durante el evento.

Play GTA Online anytime through April 29 to claim a free Black LD Organics Tee and support a streetwise OG and his thriving small business at the same time: https://t.co/5MPOq0x6Tg pic.twitter.com/viwasyJMfy — Rockstar Games (@RockstarGames) April 16, 2026

Recompensas especiales y más en este festejo tan peculiar

Rockstar también apuesta por incentivar la participación con recompensas cosméticas y bonos en efectivo. Desde prendas temáticas gratuitas hasta recompensas en GTA$ por completar ciertos desafíos, el evento premia tanto la constancia como la exploración de sus distintos modos.

Incluso hay elementos especiales repartidos por el mapa, como plantas de peyote psicoactivas, que añaden un toque extra de rareza a la experiencia en el juego.

Los descuentos acompañan la celebración con rebajas en vehículos, equipamiento y artículos visuales, muchos de ellos alineados con la estética verde del 4/20. Por su parte, los suscriptores de GTA+ reciben beneficios adicionales, incluyendo acceso anticipado a contenido exclusivo y mayores recompensas en actividades seleccionadas.

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