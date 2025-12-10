LET IT DIE: INFERNO ya está disponible en PC y PS5: la saga regresa con un giro rogue-lite y un reloj en contra

Una de las franquicias de la era moderna que se volvió de culto es LET IT DIE. Su entrega original debutó en 2016 para PS4. Ese primer título fue obra de Grashhopper Manufacture, estudio de Suda51, con una propuesta hack-and-slash. Luego, en 2021 tuvo una propuesta Battle Royale con Deathverse. Este año, la IP está […]

Una de las franquicias de la era moderna que se volvió de culto es LET IT DIE. Su entrega original debutó en 2016 para PS4. Ese primer título fue obra de Grashhopper Manufacture, estudio de Suda51, con una propuesta hack-and-slash. Luego, en 2021 tuvo una propuesta Battle Royale con Deathverse. Este año, la IP está de vuelta con una nueva entrega que, para no perder la tradición, innova con cambios interesantes y un concepto lleno de acción y tensión.

LET IT DIE: INFERNO: una expedición a la Puerta del Infierno

La franquicia LET IT DIE está de regreso. GungHo Online Entertainment y SUPERTRICK GAMES lanzaron LET IT DIE: INFERNO en PC (Steam) y PlayStation 5. Esta vez, la apuesta es por la acción frenética, la supervivencia extrema y las mecánicas rogue-lite.

Los jugadores descienden a la misteriosa Puerta del Infierno en busca del legendario Eye of the Reaper, un artefacto capaz de conceder poder absoluto.

El viaje no será sencillo: el abismo cambia constantemente, mezclando criaturas grotescas, facciones rivales, amenazas de otros jugadores y hasta la presión del propio paso del tiempo.

Este título, secuela directa del juego de culto que conquistó a millones de jugadores, se lanzó con un precio inicial de 24.99 USD. También tiene ediciones Deluxe y Ultimate que cuestan $44.99 USD y $55.99 USD respectivamente.

15 minutos para sobrevivir… o perderlo todo

El juego incorpora una mecánica central que lo distingue del resto de la saga. Cada expedición dura 15 minutos. Al agotarse el tiempo, el mundo se reinicia por completo, generando nuevas arenas, equipos y enemigos en cada intento.

Salir con vida es crucial. Antes de que el reloj llegue a cero, los jugadores deben reunir suficiente SPLithium para activar una cápsula de escape; de lo contrario, perderán su cuerpo, su equipo, los objetos acumulados y el progreso físico del personaje. La inmortalidad, al parecer, tiene consecuencias.

Como parte de los Raiders —un grupo rebelde enfrentado al corporativo Yotsuyama— los jugadores pueden ocupar distintos cuerpos, cada uno con atributos propios como mayor fuerza o más capacidad de carga.

Estas “carcasas” pueden evolucionarse mediante un árbol de maestría, cuyos beneficios se mantienen incluso después de morir, permitiendo perfeccionar el estilo de juego en cada incursión.

El equipo también cambia en cada intento. Las armas y armaduras aparecen de forma aleatoria, obligando a improvisar combinaciones en cada partida. LET IT DIE: INFERNO permite equipar 2 armas simultáneamente, ya sea para alternarlas o para usarlas a la vez y romper defensas enemigas. El arsenal abarca desde herramientas de gran potencia hasta opciones de largo alcance o armas de control de masas.

