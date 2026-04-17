¿Llegó la competencia de MLB: The Show? Konami anuncia el lanzamiento mundial de eBaseball: PRO SPIRIT 2026

El juego oficial de la liga japonesa de beisbol llegará por primera vez al Resto del Mundo

La competencia siempre es buena en el mercado y en los videojuegos no es la excepción. En el caso de ls juegos deportivos, se critica que unos cuantos títulos concentren la oferta, pero poco a poco comienzan a darse cambios. En años recientes, MLB: The Show se convirtió en el estandarte del beisbol transformado en videojuego, pero eso podría cambiar. Konami anunció el próximo lanzamiento de eBaseball: PRO SPIRIT 2026.

La franquicia oficial de la liga japonesa de beisbol saldrá por primera vez de Japón y este año probará suerte en el Resto del Mundo con un estreno en PS5 y Steam. ¿Cuándo sale y qué novedades tiene? Te contamos a continuación.

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eBaseball: PRO SPIRIT 2026 podría ser una de las grandes sorpresas del año

¿Qué es y cuándo debuta eBaseball: PRO SPIRIT 2026?

Por medio de un comunicado de prensa y con publicaciones en sus cuentas de redes sociales, Konami anunció el lanzamiento global de eBaseball: PRO SPIRIT 2026.

El simulador de beisbol debutará el próximo 16 de julio en PS5 y Steam. No se tiene información sobre un próximo lanzamiento para Xbox u otras plataformas.

Se trata del juego oficial de la NPB (Nippon Professional Baseball), el equivalente a las Grandes Ligas en Japón. El título cuenta con la licencia oficial de la competencia, todos los equipos, sus estrellas y sus estadios. De acuerdo con la información, esta entrega incluirá los datos actualizados de cada escuadra y sus jugadores.

Asimismo, se confirmó que se desarrolla en el motor gráfico de Epic Games:

“Desarrollado con Unreal Engine, eBaseball: PRO SPIRIT 2026 ofrece gráficos de última generación que recrean la atmósfera de un partido de béisbol en vivo y en directo, incluyendo detalles como la pelota con físicas realistas, las animaciones detalladas de los jugadores e incluso un público ruidoso y narración dinámica”.

Bring It On, World



eBaseball™: PRO SPIRIT 2026 is now available for pre-orders! ​



Step up to bat against players across the globe!​#ProSpi pic.twitter.com/wSSTm38KtH — Konami (@Konami) April 16, 2026

¿Qué novedades y modos de juego tendrá esta entrega?

A diferencia de lo que sucede con eFootball, Konami sabe que los fans de los videojuegos deportivos disfrutan de los modos tradicionales. En específico del modo carrera y se confirmó que esta entrega tendrá la opción para hacerse cargo de un equipo o más hasta por 30 temporadas.

Entre las novedades se encuentra la función Plantilla Activa, la cual está pensada para quienes gustan de profundizar en la gestión del equipo y la rotación de sus jugadores.

Además de controlar los fichajes en cada temporada, este sistema obliga a cada equipo a cambiar a un jugador que haya tenido pocas oportunidades de jugar.

El comunicado reveló que eBaseball: PRO SPIRIT 2026 tendrá los siguientes modos de juego:

Exhibición

Temporada

Jugador Estrella

Hakkyu No Kiseki

Espíritus

Campeonato en Vivo

Escenario en Vivo

Grand Prix

Derbi de Home Run

Entrenamiento

Tutoriales

Información de Jugador

Editor de Equipo

Compartir Ediciones

Tienda Prospi

Configuración

Finalmente, se anunció que aquellos que hagan la preventa de eBaseball: PRO SPIRIT 2026 podrán descargar la versión de la selección japonesa de Shohei Ohtani, la estrella más grande que hay actualmente en la MLB.

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