¿Llegó la competencia de MLB: The Show? Konami anuncia el lanzamiento mundial de eBaseball: PRO SPIRIT 2026

La competencia siempre es buena en el mercado y en los videojuegos no es la excepción. En el caso de ls juegos deportivos, se critica que unos cuantos títulos concentren la oferta, pero poco a poco comienzan a darse cambios. En años recientes, MLB: The Show se convirtió en el estandarte del beisbol transformado en videojuego, pero eso podría cambiar. Konami anunció el próximo lanzamiento de eBaseball: PRO SPIRIT 2026.
La franquicia oficial de la liga japonesa de beisbol saldrá por primera vez de Japón y este año probará suerte en el Resto del Mundo con un estreno en PS5 y Steam. ¿Cuándo sale y qué novedades tiene? Te contamos a continuación.
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¿Qué es y cuándo debuta eBaseball: PRO SPIRIT 2026?
Por medio de un comunicado de prensa y con publicaciones en sus cuentas de redes sociales, Konami anunció el lanzamiento global de eBaseball: PRO SPIRIT 2026.
El simulador de beisbol debutará el próximo 16 de julio en PS5 y Steam. No se tiene información sobre un próximo lanzamiento para Xbox u otras plataformas.
Se trata del juego oficial de la NPB (Nippon Professional Baseball), el equivalente a las Grandes Ligas en Japón. El título cuenta con la licencia oficial de la competencia, todos los equipos, sus estrellas y sus estadios. De acuerdo con la información, esta entrega incluirá los datos actualizados de cada escuadra y sus jugadores.
Asimismo, se confirmó que se desarrolla en el motor gráfico de Epic Games:
“Desarrollado con Unreal Engine, eBaseball: PRO SPIRIT 2026 ofrece gráficos de última generación que recrean la atmósfera de un partido de béisbol en vivo y en directo, incluyendo detalles como la pelota con físicas realistas, las animaciones detalladas de los jugadores e incluso un público ruidoso y narración dinámica”.
¿Qué novedades y modos de juego tendrá esta entrega?
A diferencia de lo que sucede con eFootball, Konami sabe que los fans de los videojuegos deportivos disfrutan de los modos tradicionales. En específico del modo carrera y se confirmó que esta entrega tendrá la opción para hacerse cargo de un equipo o más hasta por 30 temporadas.
Entre las novedades se encuentra la función Plantilla Activa, la cual está pensada para quienes gustan de profundizar en la gestión del equipo y la rotación de sus jugadores.
Además de controlar los fichajes en cada temporada, este sistema obliga a cada equipo a cambiar a un jugador que haya tenido pocas oportunidades de jugar.
El comunicado reveló que eBaseball: PRO SPIRIT 2026 tendrá los siguientes modos de juego:
- Exhibición
- Temporada
- Jugador Estrella
- Hakkyu No Kiseki
- Espíritus
- Campeonato en Vivo
- Escenario en Vivo
- Grand Prix
- Derbi de Home Run
- Entrenamiento
- Tutoriales
- Información de Jugador
- Editor de Equipo
- Compartir Ediciones
- Tienda Prospi
- Configuración
Finalmente, se anunció que aquellos que hagan la preventa de eBaseball: PRO SPIRIT 2026 podrán descargar la versión de la selección japonesa de Shohei Ohtani, la estrella más grande que hay actualmente en la MLB.
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