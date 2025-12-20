Los Pikmin aparecerán en uniforme de equipo de futbol profesional que patrocina Nintendo

Nintendo tiene principal enfoque en los videojuegos, naturalmente, pero su influencia también alcanza el mundo del deporte. Precisamente, acaba de anunciar que como parte del patrocinio a su equipo favorito dejará que sus adorados Pikmin aparezcan en su uniforme.

La próxima temporada de la más alta división del futbol profesional de Japón, la J1 League, comenzará próximamente y los equipos ya preparan sus respectivos uniformes y uno de ellos es el Kyoto Sanga FC, que Nintendo patrocina, razón por la cual es posible ver su nombre en la parte trasera de la camiseta.

Nintendo patrocinará al Kyoto Sanga FC con ayuda de Pikmin

El equipo de Kioto acaba de presentar el uniforme deportivo que portará en los partidos de la siguiente temporada y llama la atención porque los Pikmin los estarán apoyando en cada enfrentamiento.

A simple vista podría no ser posible distinguir los Pikimin en el conjunto deportivo; acorde con su naturaleza, es necesario buscarlos para darse cuenta de su presencia.

Precisamente, las diminutas criaturas están en la parte trasera, escondidos entre los kanji de “Nintendo“. En total son 4, los tres de colores primarios y uno púrpura, que se camufla muy bien porque en el uniforme de local destacan tonalidades púrpura para resaltar la historia del equipo.

Imagen: Kyoto Sanga

“Este es un año especial en el que la historia de la J1 League alcanzará un nuevo hito. Al enfrentarnos a la Centennial Project League, hemos adoptado el morado, el color del club, que aparece en el emblema, como color principal, con el deseo de regresar a nuestras raíces. Los tonos morados reflejan la historia del club”, se lee en el comunicado de prensa. “Además, el rojo del fénix se utiliza como acento en los costados para expresar un poderoso salto hacia el futuro. Esta es una pieza que hará nueva historia”.

El conjunto lleva por nombre Meiji Yasuda J1 Centennial Project League, su producción correrá por cuenta de PUMA y se espera que las ventas comiencen el próximo 6 de enero.

Los Pikmin estarán escondidos en la camisa del Kyoto Sanga en la siguiente temporada de la J1 League (imagen: Kyoto Sanga)

Futbol, Nintendo y compañías de videojuegos

No es la primera vez que Nintendo hace patente el patrocinio a equipos deportivos. De hecho, esta colaboración trae a la mente los uniformes que portó la Fiorentina a finales de 1998.

Por otro lado, recientemente se han registrado otras colaboraciones entre los videojuegos y el futbol. Una de las más importantes fue la que llevó a cabo el Club América con Bandai Namco Entertainment, gracias a la cual el uniforme del equipo de futbol más grande de México lució detalles de la icónica serie.

¿Qué te parece el uniforme del Kyoto Sanga FC en colaboración con Nintendo? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

