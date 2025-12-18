Tras 15 años de pelea legal, los abogados de Nintendo ganaron una demanda relacionada con los controles del Wii

Nintendo es conocido por llevar sus casos legales a las últimas consecuencias. Prueba de ello es una demanda que inició en 2010 y que, luego de 15 años de pelea legal, por fin se resolvió a favor de la compañía japonesa. El conflicto está relacionado con los controles del Wii y el uso de ciertas patentes por compañías de terceros.

Hace más de una década, Nintendo demandó a BigBen Interactive por violar las patentes del Wii Remote para fabricar y vender sus propios controles. Ha pasado tanto tiempo, que el acusado ni siquiera tiene el mismo nombre, pues desde 2020 pasó a llamarse Nacon, compañía especializada en accesorios para gaming.

La paciencia le dio buenos resultado a Nintendo, pues ganó la demanda. A pesar de esto, el caso aún no ha terminado del todo, pues Nacon aún tiene la posibilidad de apelar la decisión de las autoridades.

La demanda de Nintendo por las patentes de los controles de Wii

El conflicto inició en 2010, luego de que Nintendo acusará a Bigben Interactive (ahora Nacon) de vender controles compatibles con el Wii que copiaban la tecnología de sus mandos oficiales. En concreto, acusó al fabricante de violar sus patentes relacionadas con la detección de movimiento mediante sensores.

Nintendo argumentó que era tecnología protegida y que otras empresas no tenían autorización para usarla en algo relacionado con los videojuegos. Argumentó ante las autoridades que los controles de Nacon eran compatibles con Wii y, además, replicaban la arquitectura del Wii Remote, una de las principales innovaciones de aquella generación.

El conflicto entre Nintendo y Nacon se remonta a la época del Wii

Los abogados de la compañía japonesa presentaron documentación para demostrar que los productos de Nacon eran una copia de los controles oficiales de Wii, que estaban protegidos por diversas patentes. El conflicto se desarrolló en Europa, uno de los mercados más importantes del fabricante de accesorios.

El Tribunal Regional de Mannheim falló a favor de Nintendo, pues recoció la infracción de patentes un año después. Sin embargo, durante años se discutió si realmente la patente era válida como para respaldar las acusaciones.

En 2017, el Tribunal Superior Regional de Karlsrushe también dio su veredicto a favor de Nintendo. En todas las ocasiones, Nacon apeló la decisión de las autoridades. Sin embargo, su suerte se acabó y ahora tendrá que pagar una indemnización a la empresa de Mario y compañía.

Luego de 15 años, Nintendo salió victorioso de la batalla legal

Autoridades favorecen a Nintendo con una indemnización millonaria

Al final, el Tribunal Regional de Mannheim puso la balanza a favor de Nintendo, pese a todas las apelaciones de Nacon. Las autoridades harán que el fabricante de accesorios pague una costosa indemnización a Nintendo por daños y el uso no autorizado de sus patentes.

De acuerdo con los detalles, Nacon pagará €4 millones de euros más intereses a Nintendo. De esta forma, la indemnización asciende a aproximadamente €7 millones de euros en total. Por medio de un comunicado, el equipo legal de Nintendo explicó que las constantes apelaciones de Nacon retrasaron el proceso legal y aumentaron significativamente la cifra de la compensación.

“BigBen había retrasado el procedimiento varias veces, por ejemplo al rechazar al experto designado por el tribunal. Estas tácticas dilatorias han resultado costosas: los intereses de la reclamación, que ascienden a 5 puntos porcentuales por encima del tipo de interés básico, han aumentado significativamente la obligación de pago de BigBen y representan una parte sustancial de la reclamación total de poco menos de €7 millones de euros”.

Nacon tendrá que pagar una suma millonaria a Nintendo por daños

Si bien la victoria ya está en manos de la compañía, Nacon intentará apelar una vez más la decisión ante el Tribunal Regional Superior de Karlsruhe. Tendremos que esperar para saber en qué concluye este caso que se extendió por 15 años.

