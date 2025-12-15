Marathon: Bungie y PlayStation revelan la nueva ventana de estreno, confirman su precio y comparten una buena noticia sobre los pases de batalla

El estudio asegura que el shooter de extracción no tendrá elementos pay-to-win

Marathon ha sido un proyecto por demás accidentado. Su desarrollo coincide con el mal momento por el que pasa Bungie en años recientes, pero parece que al final logrará su lanzamiento. Hoy, PlayStation y el estudio responsable revelaron nuevos detalles del shooter de extracción. Entre ellos su nueva ventana de lanzamiento, su precio y algo muy bueno respecto a los pases de batalla.

Marathon llegará el próximo año

Marathon por fin debutará en unos meses

PlayStation y Bungie publicaron un nuevo video de desarrollo de Marathon, el nuevo proyecto de la compañía tras más de una década de dedicarse a Destiny.

Lo primero que destaca en cuanto a información es que el shooter de extracción ya tiene nueva ventana de lanzamiento. De acuerdo con el anuncio, Marathon saldrá al mercado en marzo de 2026, aunque no hay detalle sobre el día exacto.

Por otra parte, se reafirmó que no se trata de una propuesta free-to-play. Desde el inicio, el proyecto se concibió como un multijugador en línea de costo, por lo que su precio será de $39.99 USD.

Bungie aseguró que, al comprar el juego, los usuarios tendrán acceso al juego base, actualizaciones, mapas y demás contenido. Asimismo, señalaron que no será un titulo pay-to-win.

Los pases de batalla no caducarán

Además de señalar que la supervivencia en Marathon dependerá del talento de cada jugador y no de qué tango pague por contenido, Bungie compartió una buena noticia.

Los pases de batalla del shooter de extracción no tendrán caducidad, así que los jugadores no sentirán la presión por obtener todo el contenido en un momento específico.

El estudio aseguró que cada pase estará disponible para que los usuarios avancen a su ritmo y cumplan con todos los objetivos para obtener recompensas.

En ese sentido, Bungie parece ir contracorriente al evitar el FOMO en su comunidad. De esta forma, los jugadores no se sentirán distanciados o alienados si no están al corriente en cuanto a pases de batalla.

