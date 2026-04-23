Microsoft prepara una sorpresa para los usuarios de Xbox Game Pass: nueva alianza con Discord promete hacer el servicio de videojuegos más flexible

Xbox Game Pass y Discord son servicios muy populares entre los jugadores. Por ello, es normal saber que Microsoft y la plataforma de comunicación han unido fuerzas para consentir a los fans de Xbox en varias ocasiones. Luego de bajar el precio de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass, Asha Sharma prepara otra sorpresa para los suscriptores del servicio.

Por medio de sus redes sociales, la jefa de Microsoft Gaming adelantó una nueva alianza entre Xbox y Discord. Se trata de un esfuerzo más por impulsar la popularidad de Xbox Game Pass, plataforma que perdió puntos luego de la reestructuración que tuvo bajo el mandato de Sarah Bond y Phil Spencer.

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Xbox y Discord vuelven a unir fuerzas en nueva colaboración

Asha Sharma ha ganado bastantes puntos entre los fans de Xbox en tiempo récord. Durante sus 2 meses de gestión, la directiva ha tomado decisiones que han beneficiado a los jugadores de la marca. Muchos están satisfechos con los ajustes recientes al servicio, que bajó el precio de sus planes más populares. La buena noticia es que más ajustes vienen en camino.

La nueva alianza entre Xbox y Discord promete varias sorpresas para los usuarios de Game Pass. Por ahora, Microsoft no ha detallado lo que está cocinando, pero Sharma generó emoción entre los usuarios de ambos servicios. Afirmó que se trata de un nuevo esfuerzo para hacer que Xbox Game Pass sea más accesible para los jugadores, pero no reveló más detalles al respecto.

“Durante años, Xbox y Discord han trabajado juntos para facilitar que los jugadores se conecten, chateen y jueguen en diferentes dispositivos. Nos estamos uniendo nuevamente mientras continuamos haciendo que Game Pass sea más flexible para nuestros jugadores. Algunos de ustedes podrían empezar a ver algo de lo que estamos construyendo en circulación, ¡y compartiremos más detalles con todos ustedes pronto!”.

La jefa de Microsoft Gaming confirmó la nueva colaboración en su cuenta de X

Stanislav Vishnevskiy, fundador de Discord, compartió un mensaje similar en su cuenta de X. Aseguró que están encantados de volver a colaborar con Xbox para consentir a su comunidad de jugadores. También afirmó que su nueva alianza hará que Xbox Game Pass sea más flexible para todos. Sin embargo, tampoco compartió qué sorpresas están preparando.

“¡Super emocionado de continuar este viaje con Xbox! Hemos construido cosas geniales para los jugadores juntos, y ahora estamos colaborando para hacer Game Pass más flexible. ¡Manténganse atentos!”.

Un anuncio importante de las compañías es inminente

¿Qué beneficios habrá para los usuarios de Xbox Game Pass?

Desde que Discord llegó a Xbox en 2022, Microsoft ha tenido varias colaboraciones con el servicio de comunicación. Gracias a esto, los usuarios de Xbox Game Pass han podido conseguir Discord Nitro sin costo adicional. Asimismo, los usuarios de Discord han tenido acceso a meses gratuitos de la plataforma de videojuegos.

Una de sus promociones más recientes ofreció a los usuarios del plan Ultimate 1 mes de Discord Nitro sin costo. Los jugadores también han podido aprovechar otras ofertas muy atractivas, como cuando la plataforma de comunicación regaló hasta 3 meses del servicio de juegos para consolas o PC. Se espera que la nueva alianza se traduzca en promociones similares.

La comunidad también especula que Game Pass tendrá una suscripción que incluirá Discord Nitro. Sin embargo, Microsoft aún no ha confirmado cuáles son sus planes. Lo que es un hecho es que ofrecerá beneficios para hacer que su servicio recupere parte de su atractivo.

Atractivas promociones podrían regresar pronto para los usuarios de ambos servicios

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