Nintendo habla del futuro de The Legend of Zelda y da pistas del nuevo juego que prepara para Switch 2

Los usuarios de Switch 2 están a la espera de un nuevo The Legend of Zelda. Por supuesto, Nintendo ya trabaja en la próxima aventura de Link, pero por ahora la mantiene en secreto. Eiji Aonuma, productor de la IP, habló sobre el futuro de la franquicia y dio algunas pistas de lo que podría ofrecer el próximo juego para la nueva consola híbrida.

Durante una entrevista recientes, el creativo de Nintendo y miembros de Koei Tecmo hablaron sobre la propuesta de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Para sorpresa de muchos, el musou fue el primer título nuevo de la saga que llegó a Switch 2. Aonuma reconoció la importancia de esta entrega e insinuó que su influencia en el próximo The Legend of Zelda para Switch 2 será más importante de lo que muchos esperan.

¿Qué dijo Eiji Aonuma sobre el próximo The Legend of Zelda para Switch 2?

Los usuarios de Switch 2 tienen acceso a una gran variedad de juegos de The Legend of Zelda, como los aclamados Breath of The Wild y Tears of the Kingdom. Al contrario de Switch, la actual consola de Nintendo se estrenó sin una nueva aventura de Link. Ante esto, hay muchas expectativas respecto a lo que prepara la compañía para el futuro de la popular saga.

Durante una charla con 4Gamer (vía IGN), Eiji Aonuma reconoció que él y su equipo querían ser los primeros en lanzar un nuevo The Legend of Zelda para Switch 2. Sin embargo, el equipo de Koei Tecmo se adelantó con The Legend of Zelda: Age of Imprisonment, juego que lleva de nuevo la IP al terreno de los musou.

“The Legend of Zelda: Age of Imprisonment es el primer título de Zelda lanzado para Nintendo Switch 2. Siendo sinceros, queríamos lanzar el primer (juego de Zelda para la nueva consola)”.

El título para Switch 2 expande la franquicia en el género musou

Para Aonuma, la colaboración con Koei Tecmo ha sido muy importante. Ambos equipos se retroalimentaron durante el desarrollo de The Legend of Zelda: Age of Imprisonment. En reuniones, discutían sobre algunos puntos del título para mejorarlos y ofrecer la mejor experiencia. Hidemaro Fujibayashi, director de Tears of the Kingdom y Breath of the Wild, reveló que algunas ideas de Koei Tecmo sorprendieron a todo el equipo de Nintendo.

Por su lado, Aonuma también destacó el trabajo de los desarrolladores del musou. Lo interesante, es que insinuó que trabajar con Koei Tecmo en The Legend of Zelda: Age of Imprisonment le dio algunas ideas que podrían reflejarse en el próximo The Legend of Zelda para Switch 2. Sin embargo, no profundizó más en el tema.

“La inspiración que recibimos de esta colaboración con Koei Tecmo podría verse reflejada en el (próximo) Zelda que creemos. Por favor, tengan esto en cuenta mientras juegan Age of Imprisonment y esperan con ilusión nuestro Zelda“.

El futuro de la franquicia de Nintendo aún es un misterio

¿Qué esperar del futuro de The Legend of Zelda?

Por ahora, Nintendo no ha revelado sus planes para lanzar otro juego de The Legend of Zelda para Switch 2. Además de la nueva aventura de Link, los jugadores tienen esperanzas de que la compañía haga relanzamiento de entregas importantes e incluso remakes. Actualmente, lo único confirmado es que trabaja en la adaptación de la franquicia al cine.

El rodaje de la película live-action con Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason ya inició. Shigeru Miyamoto, destacado creativo de Nintendo funge como productor ejecutivo junto a Avi Arad, de Arad Productions, quien llevó Uncharted a la pantalla grande. La historia y el resto del reparto de la cinta aún son un misterio.

Hace algunas semanas, Nintendo compartió las primeras imágenes de la cinta, cuyo rodaje se desarrolla en Wellington, Nueva Zelanda. La película de The Legend of Zelda debutará el 7 de mayo de 2027.

Primer vistazo oficial a Link y Zelda

