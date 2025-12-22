“Me salté las clases para jugarlo”: Hideo Kojima revela que Super Mario Bros. lo hizo desarrollador de videojuegos

El creativo habló sobre lo importante que fue la obra de Shigeru Miyamoto para su carrera

Hideo Kojima es uno de los desarrolladores más prestigiosos de la industria, pero hace décadas era un jugador más, al igual que sus millones de fanáticos. Durante una entrevista reciente, reveló lo importante que fue Nintendo al momento de tomar la decisión de ser creador de videojuegos. Confesó que Super Mario Bros., el legendario título de Shigeru Miyamoto, lo hizo desarrollador de videojuegos.

El título de Nintendo fue un parteaguas para Kojima al igual que lo fue para el resto de la industria. Pese al paso de las décadas, se mantiene como uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. El creativo japonés aseguró que, sin Super Mario Bros., probablemente se hubiera dedicado a otra cosa, así que la industria hubiera perdido a unos de sus desarrolladores más aclamados sin el ingenio de Miyamoto.

Hideo Kojima se hizo desarrollador gracias a Super Mario Bros.

Gracias a Snatcher, Metal Gear y Death Stranding, Hideo Kojima se convirtió en uno de los creadores más prestigiosos de los videojuegos. No sólo eso, también es un referente en toda la industria del entretenimiento gracias a su pasión por el cine y su relación con diversas personalidades de Hollywood.

Durante una entrevista reciente con Wired Japan, habló sobre sus inicios como desarrollador y los juegos que más lo influyeron. Para sorpresa de muchos, mencionó que Super Mario Bros. es probablemente el juego en el que ha pasado más tiempo. El creativo dejó claro que la obra de Miyamoto le cambió la vida, pues lo impulsó a ser desarrollador.

Super Mario Bros. es uno de los videojuegos más influyentes de la historia

En retrosperspectiva, Kojima habló sobre la simpleza del juego de Nintendo. Lo describió como un título “de acción de desplazamiento lateral”, donde Mario “simplemente se mueve de izquierda a derecha” y “salta”. Además, destacó que la creación de Miyamoto “casi no tenía historia”; sin embargo, lo hacía sentir como si estuviera en una gran aventura.

El desarrollador lo disfrutó por muchos meses durante su carrera universitaria. Incluso, reveló que en ocasiones no iba a clases para poder jugar. El título de Nintendo fue tan importante para Kojima que lo impulsó a ser desarrollador. Además, lo consideró como la prueba definitiva de que los videojuegos superarían al cine en algún momento.

“Lo jugué durante un año. Era estudiante universitario. Me salté las clases para jugar en casa. Sin Super Mario, probablemente no habría estado en esta industria. Sí. Aunque ahora no puedo jugarlo. Se sentía como si estuvieras en una aventura. Cuando lo vi, aunque era pixel art sin historia, sentí que este medio algún día superaría al cine. Esa convicción me llevó a la industria de los videojuegos”.

El creativo japonés habló sobre la importancia del juego de Nintendo en su carrera

Nintendo quiere que Super Mario Bros. siga vigente por más de 100 años

La franquicia de Nintendo ha evolucionado de forma sorprendente a lo largo de las décadas. Se ha convertido en una de las IP más importantes de la industria del entretenimiento, con su expansión a todo tipo de experiencias y mercancía. Su reciente salto al cine la consolidó como una de las series más populares del mundo.

Por supuesto, Hideo Kojima no ha sido el único desarrollador que fue influenciado por Super Mario Bros. Nintendo conoce muy bien la importancia y el legado de su franquicia, así que quiere mantenerla vigente por más de 100 años. A finales de octubre, Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Koji Kondo y Toshihiko Nakago —el equipo original de Super Mario Bros.— hablaron sobre sus planes para garantizar que la saga siga activa durante mucho tiempo más.

La franquicia de Nintendo sigue más vigente que nunca

Miyamoto considera que los más importante es que la saga evolucione junto con la tecnología y, al mismo tiempo, mantenga esa esencia que la hizo resonar con tantos millones de personas de todo el mundo.

“Es un hecho que Super Mario evolucionará constantemente incorporando nueva tecnología digital. Ahora trabajamos en campos visuales como el cine, pero quiero asegurarme de que siga siendo interactivo y digital. Mientras no olvidemos la esencia de Mario —correr y saltar— al añadir nuevas funciones, creo que Mario nos acompañará durante mucho tiempo”.

