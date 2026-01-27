MLB The Show 26 revela a Aaron Judge de los New York Yankees como atleta de portada: el juego tendrá el Clásico Mundial de Beisbol 2026. ¿Llegará a Xbox Game Pass en día 1?

La entrega del año pasado no debutó en el servicio de Microsoft y hay expectativa por lo que sucederá en esta edición

La primavera se acerca y eso solo significa una cosa para los fans del deporte: el inicio del beisbol de las Ligas Mayores. También es un momento especial para los fans de los juegos deportivos, pues marca el lanzamiento de la entrega anual de MLB The Show. A unas semanas de que comience la temporada, ya hay información sobre el videojuego oficial. Comenzamos con el atleta de portada y una noticia que no caerá nada bien para los suscriptores de Xbox Game Pass.

NO TE LO PIERDAS: Exconvicto se emociona al conocer la PS5 tras pasar 27 años en prisión: entró cuando existía el primer PlayStation

La estrella de los Yankees en MLB The Show 26

Aaron Judge de los New York Yankees es la estrella de portada en MLB The Show 26

San Diego Studio, equipo de PlayStation, anunció los primeros detalles de MLB The Show 26. El primero es la revelación del atleta de portada y en este caso se trata de la estrella de los New York Yankees, Aaron Judge, uno de los mejores en la actualidad.

De acuerdo con el equipo de desarrollo, la historia de Judge y su ascenso en las Ligas Mayores ejemplifican a la perfección el concepto de lo que buscan este año. Se trata del crecimiento, el desarrollo del jugador y su camino hacia la cima.

Por otra parte, San Diego Studio anunció que MLB The Show 26 debutará en PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch el próximo 17 de marzo. Hasta el momento no hay detalles de una versión para Switch 2.

Por otra parte, el estudio de PlayStation reveló que habrá un modo inspirado en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo que enfrenta a los mejores países del 5 al 17 de marzo.

¿La entrega del videojuego oficial de la MLB llegará a Xbox Game Pass este año?

Al tratarse de uno de los mejores videojuegos deportivos año con año, los fans se preguntan si saldrá en Xbox Game Pass Ultimate en día 1. Cabe recordar que las entregas de 2021, 2022, 2023 y 2024 sí llegaron al servicio.

Hasta el momento, no hay ninguna mención sobre la llegada de MLB The Show 26 a Xbox Game Pass. El logotipo del servicio no aparece en el material promocional y no hay alguna leyenda que indique sobre ello.

Tal parece que San Diego Studio repetirá la decisión del año pasado, pues MLB The Show 25 no debutó en día 1 en Xbox Game Pass. No se revelaron las razones de su ausencia, pero podría repetirse este año.

ENTÉRATE: Amazon ofrecerá $600 millones de dólares en reembolsos y pagará $309 millones de dólares a clientes afectados para resolver demanda colectiva

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente