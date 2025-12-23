Murió Epic Gamer Grandma a los 78 años: la famosa creadora de contenido en TikTok era conocida por sus streams de Minecraft

La era moderna del gaming está ligada a los creadores de contenido y esto abrió un mar de opciones para todo tipo de gustos. Asimismo, el streaming se convirtió en una actividad atractiva para personas de la tercera edad y no son pocos los gamers que pasan los 60 años. Lamentablemente, el camino de la […]

La era moderna del gaming está ligada a los creadores de contenido y esto abrió un mar de opciones para todo tipo de gustos. Asimismo, el streaming se convirtió en una actividad atractiva para personas de la tercera edad y no son pocos los gamers que pasan los 60 años. Lamentablemente, el camino de la vida termina en algún momento y hoy la comunidad de fans de los streams está de luto pues se reportó el fallecimiento de Epic Gamer Grandma.

Epic Gamer Grandma

Muere Epic Gamer Grandma, una de las tiktokers más famosas de Minecraft

De acuerdo con un reporte del Daily Mail, este fin de semana falleció la abuela gamer de nombre Agnes, mejor conocida como Epic Gamer Grandma, a los 78 años.

La noticia fue revelada por uno de sus nietos quien confirmó el deceso e informó que sucedió el pasado domingo 21 de diciembre. Tristemente, este fue el desenlace de un problema de salud que se agravó en octubre de este año.

La abuela favorita de la comunidad de Minecraft tuvo complicaciones ya que padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Desde ese entonces dejó de hacer streams y durante las siguientes semanas sus familiares compartieron actualizaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, un inesperado derrame cerebral la puso en un estado grave de salud.

Tras el deceso, uno de sus nietos compartió el siguiente mensaje en la cuenta oficial de TikTok:

“Es con un dolor increíble que esta noche debo anunciar que Agnes, nuestra abuela gamer, falleció pacíficamente a las 21:20 del domingo 21 de diciembre de 2025, sosteniendo la mano de su hija Pauline. Dejó este mundo tal y como vivió en él: rodeada de amor”.

La abuela gamer de Minecraft

¿Quién era la abuela gamer de Minecraft?

Epic Gamer Grandma fue una streamer originaria de Escocia que se enfocó en la creación de contenido de Minecraft. Aunque también jugó otros títulos, se le ubicaba como streamer del juego de Mojang y esto le valió una comunidad con 2.4 millones de seguidores desde que se unió a TikTok en 2019.

Su estilo desenfadado, su capacidad de asombro ante uno de los videojuegos más virales del mundo y su peculiar sentido del humor le ganaron el cariño de su comunidad.

Curiosamente, su padecimiento (EPOC) se convirtió en una especie de sello de sus transmisiones. La voz ronca y todas las veces que tuvo tos le valieron el apodo de “la mujer que tose”.

Descanse en paz.

