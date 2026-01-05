Ni Clair Obscur: Expedition 33 ni Hollow Knight: Silksong: este juego indie fue el lanzamiento de 2025 mejor calificado en Steam

Las obras maestras de Sandfall Interactive y Team Cherry quedaron fuera del podio de lo mejor de la plataforma de Valve

Ahora que ya estamos de lleno de 2026, tenemos una imagen mucho más completa de lo que sucedió en 2025 en el mundo de los videojuegos. Al margen de las controversias y malas noticias, es innegable que en los últimos 12 meses debutaron experiencias que enamoraron a los jugadores. Pero, ¿cuál fue el lanzamiento mejor calificado en Steam? La respuesta sorprenderá a muchos.

Por obvias razones, es fácil creer que Clair Obscur: Expedition 33, uno de los juegos más premiados en la historia reciente, se encuentra hasta la cima del podio. En una línea similar, es lógico pensar en que el esperado Hollow Knight: Silksong se encuentra en la parte alta de la lista. Ambas suposiciones son erróneas.

El sitio Steam250 finalmente compartió la lista completa de los 250 juegos mejor calificados del año en la plataforma de Valve, así que ya sabemos cuáles fueron los lanzamientos que más cautivaron a los jugadores de PC durante 2025.

Video relacionado: Despedidas, fracasos y traiciones: 2025 fue un total caos

¿Cuáles fueron los juegos de 2025 mejor calificados en Steam?

Para sorpresa de muchos, un pequeño título independiente que debutó en acceso anticipado se encuentra en el puesto número 1 del top. Este proyecto de TVGS, que pone en los zapatos de un pandillero que debe crear su imperio criminal, tiene un índice de aprobación de 98% con más de 268,000 reseñas positivas.

El segundo lugar le pertenece a R.E.P.O., el divertido videojuego de terror multijugador que se volvió en toda una sensación en plataformas de streaming y redes sociales. Esta propuesta online desarrollada por semiwork recibió más de 340,000 reseñas favorables tras su debut original en febrero de 2025.

Finalmente, Dispatch, el aclamado videojuego narrativo que nos traslada a un mundo poblado por superhéroes, completa el podio con un índice de aprobación casi perfecto de 98% basado en más de 150,000 calificaciones positivas en Steam.

Este es el top 10 de los mejores juegos de 2025 en Steam, según su calificación

Entonces ¿dónde queda Clair Obscur: Expedition 33? Aunque fue el GOTY en The Game Awards 2025 y ya tiene más de 290 premios sobre su espalda, el RPG de Sandfall Interactive se posicionó en el cuarto lugar. Quizás lo más impactante es que Hollow Knight: Silksong estuvo cerca de quedar fuera del top 20, pues se colocó en el puesto número 19.

Aunque fue un éxito comercial y de crítica, el metroidvania de Team Cherry recibió algunas quejas debido a su alta dificultad que muchos consideraron injusta. También estuvo en el centro de la polémica por una pobre traducción al chino que decepcionó a los fans de aquella región. Estas controversias afectaron su calificación general en Steam.

Hollow Knight: Silksong es el GOTY de los jugadores de PC

Aunque Hollow Knight: Silksong quedó por detrás de propuestas como Supermarket Simulator, Wobbly Life y el port de Steam de Stellar Blade, es innegable que se trata de una propuesta de excelente calidad. Los jugadores que le dieron una oportunidad están de acuerdo con nosotros.

Si bien estuvo lejos de alcanzar el top 3 de los juegos mejor calificados de la plataforma de Valve, el título indie desarrollado por Team Cherry se coronó como el GOTY 2025 de Steam gracias a la votación de la comunidad. De esta manera, superó a Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch y Kingdom Come: Deliverance II.

A pesar de quedar fuera del top 20, Hollow Knight: Silksong logró llevarse el GOTY de los jugadores de Steam

Pero cuéntanos, ¿cuál fue tu juego favorito de 2025? Comparte tu opinión en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre los últimos lanzamientos de Steam si visitas esta página.

Video relacionado: Los juegos retro son secretamente mejores para tu cerebro

Fuente