¿Nicolás Maduro llegó a Fortnite? Importante noticiero se come el bait y muestra el “skin” del polémico presidente de Venezuela como algo real

2026 inició con todo y no hablamos solo de videojuegos. En un hecho histórico, las fuerzas militares de Estados Unidos irrumpieron en territorio venezolano para detener al presidente Nicolás Maduro. La noticia dio la vuelta al mundo, se volvió tendencia y por supuesto que cayó en las garras de la sátira de Internet. En un mundo donde el gaming lidera el entretenimiento, era cuestión de tiempo para que alguien jugara una broma y justo eso es lo que sucedió con una supuesta skin del presidente de Venezuela en Fortnite: Battle Royale. Sin embargo, la nota la dio un reconocido noticiero que lo consideró algo real.

Internet no perdona y ya llevaron a Nicolas Maduro a Fortnite… claro que en una parodia, nada oficial

Telemundo no supo reconocer el bait y muestra el skin de Nicolás Maduro en Fortnite

El escándalo por la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ya llegó al mundo de los videojuegos, aunque no de forma oficial. En días recientes apareció en redes un video que muestra un supuesto skin del mandatario en Fortnite.

El contenido muestra al exjefe de Estado venezolano con el conjunto deportivo de la marca Nike que uso en el avión en que lo transportaron a EUA. También incluye una botella de agua, una variante de skin con traje y corbata, así como un emote en el que saluda tal como lo hacía en eventos públicos.

Obviamente, esto se trata de una simple broma creada por alguien que aprovechó la tendencia y soltó el video en Internet. Sin embargo, el reconocido noticiero de habla hispana Telemundo no se dio cuenta de que era algo falso y lo anunciaron en una de sus transmisiones, resaltando el alcance de la noticia en la industria de los videojuegos.

La realidad es que no hay tal skin de Maduro en Fortnite, ni habrá, pues la plataforma de gaming de Epic Games no sube contenido político internacional. Menos lo hará con un tema tan delicado a nivel geopolítico como este que marcará un antes y un después en las relaciones entre EUA y los países de Sudamérica.

La detención de Maduro tuvo impacto mediático en los videojuegos

Aunque no lo creas, este hecho histórico hizo ruido en el mundo de los videojuegos, demostrando que el planeta está conectado y que el gaming puede servir como referencia.

Tras la operación militar, algunos fans de Call of Duty recordaron la misión de CoD: Ghosts que tiene lugar en Caracas, Venezuela. En la historia del juego, un grupo de naciones sudamericanas fundaron La Federación de las Américas. El objetivo en el FPS es eliminar al líder. Las primeras imágenes y video del bombardeo a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro fueron comparadas de inmediato con el videojuego de Activision.

Diego Almagro, líder de la Federación de las Américas

Por otra parte, la hoy icónica imagen de Maduro en el avión de EUA generó comparaciones con la apariencia del famoso streamer Dr DisRespect. Los lentes, los audífonos, el bigote y otros detalles no escaparon a la ironía de la comunidad gamer.

Nicolás Maduro y Dr DisRespect

