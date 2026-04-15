Niño olvida su Nintendo Switch y se lo roban en estación del QroBús en Querétaro: video se vuelve viral

El menor tuvo un descuido y una mujer se aprovechó de la situación para mal

Los dispositivos portátiles de videojuegos son maravillosos gracias a su practicidad. En especial en los últimos años, pues puedes tener experiencias AAA de la más alta calidad en un hardware que llevas a todas partes, como sucede con el Nintendo Switch.

Sin embargo, la otra cara de esta moneda tiene que ver con el hecho de que son productos caros y ambicionados por la delincuencia. De ahí que haya lugares en los que es mejor mantenerlos guardados o, incluso, es mejor evitar tenerlos en la calle.

Tal es el caso de un menor al que le robaron su Switch en Querétaro, México. Una mujer aprovechó un descuido del niño y le robó su consola, aunque todo quedó grabado en video.

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Un menor de edad olvidó su consola en una estación del QroBus en Querétaro y la persona que presenció el descuido opto por meterla en una bolsa y llevársela discretamente

Un niño olvidó su Switch en una estación de transporte público y una mujer se lo robó

Una publicación de La Silla Rota en redes sociales mostró lo que para muchos gamers es una pesadilla: que te roben tu consola. Lamentablemente, se trata de un caso que afectó a un niño en México.

El video de las cámaras de seguridad del QroBús en Querétaro muestra al menor en compañía de una mujer mayor; ambos se encuentran sentados a un lado de la máquina de recarga en la entrada de una estación de este medio de transporte público.

Al mismo tiempo, se encuentra otra mujer en dicha máquina y por varios segundos trata de manipularla, sin que se sepa la razón de su actuar. Acto seguido, el niño y su acompañante se levantan y caminan hacia la calle. Lamentablemente, el menor dejó su Nintendo Switch en el piso y no se dio cuenta del error.

La mujer que permanece en el lugar se da cuenta de que el pequeño olvidó su consola. Sin embargo, en vez de avisar sobre el descuido, esperó a que ambos estuvieran lejos, procuró que nadie la observara y tomó el Switch para guardarlo en una bolsa y llevárselo.

Esta persona no tomó en cuenta que la estación del QroBús cuenta con cámaras de vigilancia, así que el robo fue captado en video y la comunidad no tardó en hacerlo viral.

Una mujer fue grabada en una unidad del Qrobus, en Querétaro, tomando una Nintendo Switch que un niño olvidó a su lado, en Santa Rosa Jáuregui. Sin avisar, la guarda en su bolsa y se retira.



📹: Redes pic.twitter.com/Z9k1TOFq7Z — La Silla Rota (@lasillarota) April 15, 2026

La comunidad en redes sociales condenó el hecho

Tras ver el video, la comunidad en redes sociales criticó el robo de la consola y el hecho de que la mujer que se la llevó no avisara al menor y su acompañante del descuido.

Otros resaltaron la importancia de ser cuidadosos con este tipo de dispositivos cuando se está en la calle. En realidad, es algo que le puede suceder a cualquiera pues en un momento de distracción es posible olvidar algún objeto, incluso un smartphone o una consola del tamaño de un Switch.

Algunos usuarios sugirieron monitorear los grupos de ventas en Facebook en busca de un Switch sin Dock y cables, pues podría tratarse de la consola del niño. Sin embargo, es muy difícil que esto suceda ya que se ignora el destino que tuvo la consola híbrida una vez que estuvo en manos de quien se la robó.

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