“No íbamos a hacer algo ilegal”, Nintendo dio la espalda a Amazon tras petición ilícita

Amazon se volvió la tienda en línea preferida de la gente y al mismo tiempo convirtió a Jeff Bezos en una de las personas más ricas del planeta. La tienda en línea tiene de todo y es difícil que encontrar compañías importantes que no tengan presencia oficial. Nintendo era una de ellas, pero hoy por fin sabemos por qué razón la compañía dio la espalda a Amazon.

Pese a que Amazon era un gigante en el comercio electrónico, Nintendo tenía presencia oficial nula; es decir, no aparecía el aviso “Vendido y enviado por Amazon” en sus productos por lo menos en Estados Unidos, lo que significaba que Nintendo no vendía directamente productos a través de Amazon, sino que la única manera de conseguirlos era por medio de vendedores externos en esta plataforma.

Mientras tanto, otras tiendas tanto físicas como en línea ofrecían productos de Nintendo incluso en preorden. Hasta ahora nadie sabía por qué ocurría esto, aunque algunos especulaban sobre la posibilidad de que fuera porque Amazon enviaba sus productos antes de su lanzamiento, lo cual podría derivarse en indeseadas filtraciones.

¿Cuál fue el problema entre Amazon y Nintendo?

El otrora presidente de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé participó en una conversación con Joost Van Dreunen del departamento Game Center de la Universidad de Nueva York y aprovechó para revelar que fue Nintendo la compañía que decidió darle la espalda a Amazon.

Cuando el directivo de Nintendo hablaba de como construir las relaciones con cadenas de distribución o tiendas, también indicó cuando darse cuenta que es necesario decir “no”.

El evento ocurrió a finales de la generación del Wii y el Nintendo DS, cuando Amazon intentaba ampliar su alcance en el terreno de los videojuegos.

“La mentalidad de Amazon en ese entonces era que querían tener el precio más bajo en el mercado, incluso más bajo que Walmart“.

Fils-Aimé recuerda que recibió una llamada de un ejecutivo de Amazon luego de pasar por todos los niveles inferiores del departamento de ventas de Nintendo of America.

“Lo que Amazon esencialmente quería era una cantidad obscena de apoyo… apoyo financiero para tener el precio más bajo y ganarle a Walmart“.

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Amazon quería vencer a la competencia con ayuda ilegal de Nintendo, según Reggie Fils-Aimé (imagen: Nintendo, Amazon)

Amazon y Nintendo resolvieron el problema

Así pues, Amazon quería acabar con la competencia contando con la preferencia de Nintendo, lo cual es una petición ilegal, algo que así se lo hizo ver el exdirectivo oriundo de El Bronx.

“Le dije literalmente al ejecutivo: ‘Sabes que eso es ilegal. No puedo hacerlo'”, recordó Fils-Aimé, dando a conocer así la razón por la que Nintendo of America dejó de ofrecerle sus productos a Amazon.

“No iba a hacer algo que es ilegal. No iba a hacer algo que pusiera en riesgo la relación que teníamos con otras tiendas”, complementó el expresidente de Nintendo of America. “Pero también sirvió para decir: ‘mira, no vas a aprovecharte de mí, ésta es la manera en la que hacemos negocios’. Así es como construyes el respeto con el tiempo”.

La historia comenzó a cambiar con el Nintendo Swtich, cuando Amazon volvió a intentarlo, aparentemente de una manera que agradó a Nintendo esta vez, con una aproximación benéfica para ambas partes, tal como concluyó la anécdota Fils-Aimé.

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