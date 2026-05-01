La película de Battlefield desata una guerra en Hollywood: Amazon MGM, Universal y Warner Bros. también pelean por los derechos

Hoy más que nunca llevar una franquicia de videojuegos al cine es sencillo, a tal grado que las interesadas en hacer realidad proyectos son las mismísimas compañías de Hollywood. Y basta con ver el más reciente ejemplo: la película de Battlefield.

Hace unos cuantos días Microsoft y Xbox dieron de qué hablar en materia de cinematografía luego de que precisamente Paramount ofreciera más detalles de la adaptación fímica de Call of Duty, que llegaría a cines en 2028. Y su principal saga rival, Battlefield, no se quedaría a atrás.

Apenas unos días después de que concluyera CinemaCon 2026, salieron a la luz las intenciones de Electroinc Arts de llevar su saga bélica a la pantalla grande.

Christopher McQuarrie (Misión Imposible) y Michael B. Jordan (Creed, Pecadores) estarían involucrados en el proyecto. De acuerdo con la información original de The Hollywood Reporter, el primero se encargaría del guion, la dirección y la producción, mientras que el segundo podría producir y hasta aparecer en el filme.

Se anticipó que en la lista de interesados estaban Netflix, Sony y Apple, aunque se dejó claro que darían prioridad a un estreno en cines. Sin embargo, gracias a juntas posteriores, hoy sabemos que la lista de interesados se hizo más grande y que prácticamente se desató una guerra en Hollywood. Decimos esto porque acaban de unirse pesos pesados, ya que precisamente Warner Bros., Universal, y Amazon MGM acaban de entrar a la contienda por los derechos del filme, según un reporte de The Wrap (vía IGN).

Por si te lo perdiste: Universal estaría preparando una película más con Nintendo.

Hollywood se pelea por los derechos de la película de Battlefield

Sinceramente, no es difícil darse cuenta de por qué las compañías están interesadas en el proyecto. Se trata de una de las franquicias del mundo de los videojuegos con más popularidad no sólo en el género de disparos en primera persona, sino también en la industria en general, aparte de que se trataría de la primera adaptación.

Todo esto sin mencionar que tener al más reciente ganador del Óscar al Mejor actor naturalmente atrae las miradas de Hollywood por el impacto que esto podría tener en taquilla.

Algo que es muy curioso es que en la lista de interesados ahora está Warner Bros., que, de concretarse su adquisición, podría formar parte de Paramount muy pronto, lo que significa que este conglomerado sería dueña de los derechos fílmicos tanto de Call of Duty como de Battlefield.

Universal, Warner Bros. y Amazon entrarían a la contienda por los derechos de la película de Battlefield (imagen: Warner Bros., Paramount, Universal, Amazon, Electronic Arts, LEVEL UP)

No está de más decir que nada de esto está confirmado, pero a juzgar por los avances, todo parece indicar que será un hecho que la película se hará realidad y llegará a cines, independientemente de la compañía productora o ditribuidora.

Naturalmente, dado lo prematuro del proyecto, aún no hay fecha ni ventana de estreno, pero muy probablemente llegaría después que la adaptación de Call of Duty, que tiene estreno agendado para 2028.

En cuanto a Universal y Sony, la película de Battlefield no sería la única por la que estarían peleando, pues recordemos que reportes indican que ambas compañías están interesadas en una supuesta adaptación de Metroid.

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¿Cómo imaginas una adaptación cinematográfica de Battlefield?, ¿cómo la harías funcionar? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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