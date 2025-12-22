Pirateó el juego y pedía mejoras: así respondió un desarrollador indie

Por lo general, cuando se habla de piratería la información se remite a las afectaciones que hace a las grandes compañías de videojuegos. Sin embargo, la industria es variada y para los estudios pequeños e independientes puede ser un golpe doloroso. Conforme pasa el tiempo, la tolerancia a los piratas se acerca al cero y recientemente se viralizó un caso que da cuenta de hasta dónde puede llegar este problema. Un jugador pirateó el título de un equipo indie y se atrevió a pedir mejoras.
Estudio indie arremete contra jugador que pirateó su título de construcción Farthest Frontier
Este fin de semana se compartió en reddit un curioso caso en la escena independiente de videojuegos. El foro de jugadores del título de construcción Farthest Frontier de Crave Entertainment tuvo un participante fuera de lo común.
El usuario pidió a los desarrolladores que hicieran ajustes a la versión de su juego que no está disponible en Steam. El detalle es que Farthest Frontier solo está en la plataforma de Valve. Esto confirmó que la copia del jugador era pirata y el estudio respondió de inmediato.
El jugador pirata pidió: “desarrolladores, ¿por favor, arreglen el paso del tiempo en el juego o al menos ofrezcan una opción para ajustarlo?”. El estudio respondió: “por favor, compra el juego en lugar de ejecutar una versión que no es de Steam”.
La comunidad no tardó en ser crítica y hasta burlona en contra del usuario que pirateo Farthest Frontier. Lo calificaron de cínico por exigir mejoras cuando no pagó un centavo por el título y lo obtuvo por una acción ilegal.
Crave Entertainment pide de forma apasionada que apoyen el juego y no lo jueguen ilegalmente
En medio de la polémica por la respuesta que dieron al jugador pirata, uno de los desarrolladores de nombre Zantai publicó en reddit un mensaje emotivo en busca de apoyo.
“Esa persona vino a nuestro foro antes pidiendo mods para la ‘versión no Steam’. No existe tal cosa, así que es bastante evidente.. Si no planean apoyar nuestro trabajo, no creemos que eso les dé el privilegio de participar en nuestra comunidad.
“Resumen: por favor, apoyen a los desarrolladores indie. Si su trabajo te trae alegría, ayúdales a poner comida en la mesa. Y si no puedes permitírtelo, al menos no vengas a los foros a anunciarlo”.
