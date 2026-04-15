Nueva ley busca modos offline para videojuegos tras el cierre de servidores y rembolso completo: Stop Killing Games aprueba la propuesta

En años recientes, los juegos como servicio y aquellos cuya propuesta dependen enteramente de un servidor se volvieron un tema que llegó a los congresos. El hecho de que ya no se pueda acceder a un juego, que su contenido se pierda y que el jugador, en calidad de consumidor, se quede sin aquello por lo que pagó llamó la atención de algunos legisladores. Esta semana, trascendió una nueva propuesta de ley en California que busca atender esta problemática.

La propuesta de Chris Ward va en busca de obligar a las compañías de videojuegos a dar soluciones en estos casos. Esto incluye soporte offline, opciones de acceso e incluso rembolso del precio completo que se pagó por el juego en su momento. Cabe señalar que el movimiento Stop Killing Games dio su visto bueno. ¿De qué se trata? Te contamos a continuación.

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Stop Killing Games apoya esta propuesta

Propuesta de ley en California quiere obligar a compañías de videojuegos a mantener modos offline tras cierre de servidores y que ofrezcan rembolsos completos

El tema de la preservación de los videojuegos y lo que sucede en los casos específicos de los juegos como servicio podría volverse histórico en Estados Unidos.

El proyecto de ley Protect Our Games (AB 1921) del miembro de la Asamblea Estatal de California, Chris Ward, podría someterse a debate próximamente.

Esta propuesta busca cambiar el marco legal para obligar a las compañías de juegos como servicio a ofrecer soluciones una vez que sus títulos cumplan su ciclo de vida y cierren sus servidores. Este proyecto pugna por el soporte a largo plazo y por dar una nueva posición al jugador en su calidad de consumidor.

Primero, este proyecto de ley propone que todas las empresas de videojuegos informen al usuario sobre el final del ciclo del título 60 días antes. Durante este mismo periodo, no se permitirán nuevas ventas a fin de evitar que editores y desarrolladores se aprovechen de la ignorancia o confusión.

Luego, se pasa a la relación con los usuarios en su calidad de jugadores. Se propone que las compañías lancen, de forma obligatoria, un parche que garantice un modo offline, esto a fin de que el juego no queda inservible. Asimismo, habría una segunda opción para el usuario, pues en caso de que no quiera seguir con un modo fuera de línea podría optar por un rembolso del precio total que pagó por el título en su momento.

Cabe señalar que esto no aplicaría a los juegos free-to-play, ni aquellos que forman parte de un servicio de suscripción.

Chris Ward, impulsor de la ley Protect Our Games (AB 1921)

¿Esta ley podría aprobarse y en ese caso cuándo entraría en vigor?

Aunque no hay nada definido, la ley Protect Our Games (AB 1921) de Chris Ward avanza en el congreso local y en caso de que se apruebe entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Si bien la influencia de las compañías de videojuegos es de consideración, también lo es la postura del Estado y la legislatura en California, quienes no son ajenos a este tipo de cambios por más polémicos que sean.

Recordemos que, en 2024, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el proyecto de ley AB 2426. En este caso, se trata de un nuevo marco legal que obligó a las compañías de videojuegos a aceptar públicamente que los juegos digitales no transfieren derechos de propiedad con la compra. Son rentas digitales. Gracias a esto, las empresas deben informar de forma breve y completa al usuario sobre este detalle y enterarlo de que solo paga por el uso de una licencia y no es dueño de su copia.

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