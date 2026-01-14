Tras alcanzar su máximo histórico hace meses, las acciones de Nintendo se desploman: hay incertidumbre por el presente y futuro de Switch 2

Inversionistas temen que la crisis de la RAM, los aranceles y nuevos aumentos de precio jueguen en contra de la consola japonesa

El debut de Switch 2 auguraba un inicio de ciclo de ensueño para la segunda consola híbrida de Nintendo. 3.5 millones de unidades en 4 días, la consola que más rápido ha llegado a esa cifra, lucía como el preámbulo de números espectaculares. Sin embargo, el entorno dio un golpe de realidad a la plataforma y el impacto ya llegó al mercado bursátil. En meses recientes, el precio de las acciones de la compañía ha ido a la baja y especialistas señalan la incertidumbre de los inversionistas ante el panorama que enfrenta el hardware japonés.

NO TE LO PIERDAS: ¿Xbox arruinó su sorpresa? Filtración muestra toda la información de Forza Horizon 6. ¿Cuándo sale qué incluye la edición Premium?

El entorno no es favorable para Nintendo Switch 2 y los inversionistas están preocupados

Las acciones de Nintendo cayeron 33% en los últimos 5 meses tras alcanzar su máximo histórico

De acuerdo con un reporte de Serkan Toto, analista de Kantan Games, las acciones de Nintendo siguen a la baja y han caído 33% en los últimos 5 meses.

En el corte más reciente, las acciones de la compañía japonesa registraron un precio de $62.70 USD. En agosto de 2025, alcanzaron un máximo histórico de $93.23 USD por acción. Esta cifra se logró gracias al hype que hubo por el lanzamiento de Switch 2 y el exitoso inicio que tuvo en el mercado con millones de unidades vendidas en poco tiempo.

Según el especialista, la caída no se detiene por diversos factores. Los inversionistas y el mercado bursátil temen por la crisis de la RAM y el impacto que tendrá en el costo de la consola híbrida. Una subida de precio es posible y esto frenaría el impulso que ganó en su lanzamiento. Asimismo, siguen las dudas sobre la alineación de juegos exclusivos para Switch 2.

Recordemos que la clave del éxito de Switch fue el lanzamiento constante de juegos first-party. Sin embargo, en el caso de su sucesora no hay una alineación robusta de inicio y Nintendo confirmó el año pasado que sus procesos de desarrollo se han visto afectados por el aumento en los costos de producción, tal como sucede con otras empresas de la industria.

Nintendo stock in Japan is sliding:

All-time high of 14,795 yen in August 2025, and closed at 9,950 yen today.



So -33% in 5 months:

Investors are spooked by possible price hikes, lack of 1st-party hits and US/EU hardware discounts during the holidays. pic.twitter.com/YuVqBLgbdE — Dr. Serkan Toto (@serkantoto) January 13, 2026

La derrota en la temporada de fiestas no pasó desapercibida

Otro factor a tomar en cuenta fue el resultado de Switch 2 en la temporada de fiestas de 2025. Tanto el Black Friday como la temporada navideña estuvieron lejos de los números que tuvo Switch en el mismo periodo de 2017.

La actual consola híbrida de Nintendo fue vencida en mercados importantes por el PlayStation 5. Esta situación rompió los pronósticos, pues la expectativa era que Switch 2 sería uno de los productos más vendidos de la temporada, algo que al final no sucedió.

Actualmente, la consola cuenta con 2 títulos insignia: Mario Kart World y Donkey Kong Bananza. Sin embargo, ninguno fue capaz de convertirse en un suceso de mercado, ni motivaron a las masas a comprar la consola, algo que, por ejemplo, sí sucedió con Mario Kart 8 Deluxe hace más de 8 años.

Recientemente, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, respondió a los cuestionamientos sobre un posible aumento de precio de Switch 2. El directivo resaltó la situación del mercado de RAM, al cual definió como volátil. En cuanto a una subida de precio, declinó hacer comentarios y sijo que no comentaría en torno a especulaciones.

ENTÉRATE: Fable llegará a PlayStation 5 el mismo día que lo hará en Xbox y PC, según acertado informante

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente